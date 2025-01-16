XRP 3$ barajını aştı, en büyük üçüncü kripto para oldu, sırada Ethereum var

XRP kimseyi dinlemiyor
Donald Trump yönetiminin kripto para dostu söylemleri ve XRP kurucularının SEC kurumundaki davalarında iyiye gidiş, kripto parayı da olumlu etkiledi. Önce 1$ seviyesini aşan XRP sonra 2$, en sonunda da 3$ seviyesini geride bıraktı.
3.40$ seviyelerine kadar dokunan XRP, işlem gören pazar değerini 185 milyar dolar üzerine taşıdı ve üçüncü sıraya yükseldi. Ekim ayından bu yana 5 kattan fazla yükselmiş oldu ve en çok artış gösteren majör kripto para unvanını elde etti. Ağ üzerinde sayısız projeleri olan SOLANA ve BNB gibi majör projeleri geride bıraktı.
XRP kripto parasının önünde sadece Ethereum ve Bitcoin kaldı. Bitcoin ağını geçmek pek mümkün değil ancak Ethereum daha kolay bir rakip gibi. Altcoin ekosisteminin kralı olarak görülen Ethereum’u geçebilmek için XRP’nin 10$ seviyelerine ulaşması lazım ki Trump sonrası dönem bunda belirleyici olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi 12 Lite NE diye bir telefon yok :D
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil