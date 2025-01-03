Kekius Maximus faciası, Elon Musk ismini değiştirdi coin 6 kat değer kaybetti

Kekius Maximus skandalı
Hafta başında Grok yapay zekâ robotu tarafından oluşturulmuş bir meme karakteri olan Kekius Maximus’u X hesabının ismi olarak değiştiren Elon Musk, kısa süre içerisinde aynı adı taşıyan kripto paraların patlama yapmasına neden oldu.
Orijinal Kekius Maximus kripto parası 1000 kat artarak 40 cent seviyelerine kadar çıkarken 400 milyon dolar pazar değeri ve 300 milyon dolar günlük hacme ulaştı. Alternatif Kekius paraları ise onlarca kat arttı ve kısa sürede milyon dolar kazananlar oldu.
Herkes Elon Musk’ın uzun süre bu ismi kullanacağını tahmin ettiği için Kekius Maximus kripto parasına uzun pozisyonlar girildi ve spot tarafında da alım yönünde büyük bir iştah oluştu. Yılların deneyimi ünlü iş adamının musluğu kapatması ise uzun sürmedi.
Dün sabah saatlerinde hesap ismini yeniden Elon Musk yapınca Kekius Maximus dakikalar içerisinde 7 kat değer kaybederek 7 cent seviyesinin altına kadar indi. Sonrasında toparlandı ve 14 cent seviyelerine kadar çıktı. Ne var ki tepeden girenler büyük kayıplar yaşadı ve varlıkları yüzde 60-70 erimiş oldu. Bundan sonra kripto paranın hareketi için gereken bir heyecan nasıl gerçekleşecek merak konusu.
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