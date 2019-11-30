Yahoo Finance 70 milyon kullanıcısına kapsamlı kripto verileri sunacak

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Yahoo’nun CoinMarketCap verileriyle entegrasyonu, Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi popüler kripto para birimlerinin çok ötesine ulaşan yeni bir alanı meşrulaştırıyor.

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Yahoo, 118 coinin, fiyatının, piyasa kapitalizasyonunun, günlük işlem hacminin ve dolaşımdaki miktarının takip edilmesini sağlayacak verileri CoinMarketCap'ten çekecek.

Yahoo Finance yazarı Daniel Roberts, 19.000 takipçisi için attığı bir tweette, web sitesinin binlerce coin için veri sunacağını söyledi: “Veri ortağımızı, bütün coinlerde gerçek zamanlı takip ve çizelgeler için CoinMarketCap olarak değiştirdik- yakında 2.000+ olacak. Tıpkı ünlü hisse senedi çizelgelerimiz ve verilerimiz gibi.”

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Coinmarketcap, ortaklığın, Yahoo'nun endekslerine olduğu kadar ana kitlesine de eğitim içeriği olarak katkı sağlayacağını söyledi: ''Kripto para piyasa verilerinin yanı sıra, CoinMarketCap endeksleri, Crypto 200 (Bitcoin dahil) ve Crypto 200 EX (yani Bitcoin hariç) Yahoo Finance'ta de mevcut. 200'den fazla borsadan fiyatları içeren bu endeksler, piyasaya çıkış tarihinden itibaren küresel piyasa kapitalizasyonunun %90'ından fazlasını temsil eden kripto paraları dahil ederek daha kapsamlı bir kripto para piyasasını sergiliyor.''

Statista tarafından derlenen verilere göre Yahoo, aylık 70 milyon tekil ziyaretçi ile kişisel finans alanında internetin lideri durumunda. En yakın takipçileri ise 65 milyon ile MSN ve 50 milyon ile CNN.

https://dailyhodl.com/2019/11/29/yahoo-finance-brings-bitcoin-ethereum-xrp-and-extensive-crypto-data-to-70-million-users/