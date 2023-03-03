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    Şaşırtıcı derecede pahalı olan 300 TB SSD’ler geliyor

    Artan veri boyutları depolama alanında da atılması gereken adımları şart koşuyor. Bu bağlamda Pure Storage, önümüzdeki birkaç yıl içinde 300 TB Flash modülleri satmayı planlıyor.
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    Yakında 300 TB SSD’ler geliyor Tam Boyutta Gör
    Tamamen flash veri depolama donanım ve yazılım ürünleri geliştiren Pure Storage, tescilli doğrudan flaş modüllerini (DFM) kullanan katı hal sürücülerinin (SSD) kapasitesinin birkaç yıl içinde altı kat artarak 300 TB kapasiteye ulaşmasını bekliyor. Bu çarpıcı kapasite artışı beraberinde yüksek fiyatları da getirecek.

    300 TB SSD'ler yakında

    Pure Storage CTO'su Alex McMullan, yaptığı bir röportajda, "Önümüzdeki birkaç yıldaki planımız, sabit diskteki rekabetçi duruşumuzu yepyeni bir alana taşımak. Bugün 24TB ve 48TB DFM sürücüleri üretiyoruz. 2026 veya öncesinde 300 TB disk kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Pure Storage'ın tescilli DFM sürücüleri, yalnızca şirketin FlashArray ve FlashBlade depolama sistemleriyle birlikte kullanılabiliyor. Dolayısıyla kişisel bilgisayarınızda ve NAS sunucunuzda bu SSD’leri kullanmanız mümkün olmayacak ancak bu hedefe giden yolda yaşanacak gelişmelerden elbette tüketici elektroniği de etkilenecektir.

    Yakında 300 TB SSD’ler geliyor Tam Boyutta Gör
    Şirket, kendi çözümünün kapasitesini sadece birkaç yıl içinde 6 kat nasıl artıracağını net olarak açıklamadı ancak işaret ettiği bazı alanlar var. Bilindiği üzere halihazırda yaygın olarak 112 ila 160 katmanlı 3D NAND bellekler kullanılıyor.  Önümüzdeki beş yıl içinde aktif katman sayısının 400 ila 500’e çıkacağını söyleyen Pure Storage, bunun kapasiteyi artıracağını belirtiyor.

    3D NAND üreticileri, kabaca her iki yılda bir cihazlarının yeni nesillerini piyasaya sürüyor (yani aktif katman sayısını artırıyor). Bu yıl üreticiler ~200 katmanlı 3D NAND üretimini artırmaya hazırlanıyor, bu nedenle 2025'te ~300 katmanlı 3D NAND ve 2027'de ~400 katmanlı 3D NAND yongalarını beklememiz yanlış olmayacak. Öte yandan Pure Storage için işin bir de fiyat boyutu var. Şirket halihazırda bu ayın başında piyasaya sürdüğü FlashBlade//E için 800 bin dolar (4 PB) talep ediyor. Dolayısıyla aynı sistem üzerinde 300TB DFM modülleri kullanılırsa toplam kapasite 12 PB’a çıkacak. Bu nedenle sunulacak sistemin fiyatı uçuk bir noktaya erişebilir.

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    şairane 12 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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