Şaşırtıcı derecede pahalı olan 300 TB SSD’ler geliyor

300 TB SSD'ler yakında
Pure Storage CTO'su Alex McMullan, yaptığı bir röportajda, "Önümüzdeki birkaç yıldaki planımız, sabit diskteki rekabetçi duruşumuzu yepyeni bir alana taşımak. Bugün 24TB ve 48TB DFM sürücüleri üretiyoruz. 2026 veya öncesinde 300 TB disk kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Pure Storage'ın tescilli DFM sürücüleri, yalnızca şirketin FlashArray ve FlashBlade depolama sistemleriyle birlikte kullanılabiliyor. Dolayısıyla kişisel bilgisayarınızda ve NAS sunucunuzda bu SSD’leri kullanmanız mümkün olmayacak ancak bu hedefe giden yolda yaşanacak gelişmelerden elbette tüketici elektroniği de etkilenecektir.
3D NAND üreticileri, kabaca her iki yılda bir cihazlarının yeni nesillerini piyasaya sürüyor (yani aktif katman sayısını artırıyor). Bu yıl üreticiler ~200 katmanlı 3D NAND üretimini artırmaya hazırlanıyor, bu nedenle 2025'te ~300 katmanlı 3D NAND ve 2027'de ~400 katmanlı 3D NAND yongalarını beklememiz yanlış olmayacak. Öte yandan Pure Storage için işin bir de fiyat boyutu var. Şirket halihazırda bu ayın başında piyasaya sürdüğü FlashBlade//E için 800 bin dolar (4 PB) talep ediyor. Dolayısıyla aynı sistem üzerinde 300TB DFM modülleri kullanılırsa toplam kapasite 12 PB’a çıkacak. Bu nedenle sunulacak sistemin fiyatı uçuk bir noktaya erişebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez