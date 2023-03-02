Aorus, ilk PCIe 5.0 M.2 SSD’sini gün yüzüne çıkardı: Evet, çok pahalı

Yüksek fiyat, yüksek performans ve büyük soğutucu
Gigabyte Aorus SSD, gelecek modellerin çoğunda yaygın olarak kullanılacak olan Phison E26 denetleyicisini kullanıyor. Aorus ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da sürücü ile birlikte gelen devasa soğutucu, ki gördüğümüz diğer tüm Gen5 SSD prototiplerinde benzer bir durum görüyoruz. Bu da en azından ilk modellerde sürücülerin fazlaca ısındığını gösteriyor.
Gigabyte Aorus Gen5 10000 şu anda Amazon ve Newegg gibi yerlerde satışa çıkmış durumda ve fiyatına rağmen bazı sitelerde çoktan stoklar tükenmiş gibi duruyor. Stokta bulunan yerlerde ise fiyatının 680 dolar olduğunu görüyoruz ancak bu resmi fiyat değil. Aorus, SSD’yi 339 dolar fiyat ile listelemişti. Ancak bu bile oldukça yüksek bir fiyat.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez