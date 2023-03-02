Aorus, ilk PCIe 5.0 M.2 SSD’sini gün yüzüne çıkardı: Evet, çok pahalı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca en iyi SSD'ler (ya da en azından en hızlıları) genellikle PCIe 4.0 arayüzünü kullandı. PCIe 4.0 arayüzünde yapılan iyileştirmeler ile gittikçe hızlanan SSD’ler artık sınıra ulaştı ve artık bayrağı PCIe 5.0 arayüzüne devretmenin zamanı geldi. İlk adım ise Gigabyte Aorus tarafından atılıyor.

Yüksek fiyat, yüksek performans ve büyük soğutucu

Tam Boyutta Gör Bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan birden fazla M.2 PCIe 5.0 SSD var ve ilk model, adından da anlaşılacağı gibi 9500MB/s okuma ve 8500MB/s yazma hızları sunabilen Gigabyte Aorus Gen5 10000 oluyor. Daha önceki söylentiler, sürücünün 12.000 MB/s okuma ve 10.000 MB/s yazma hızlarına ulaşabileceğini öne sürüyordu, bu nedenle ürün perakende satışa hazır hale getirilirken performansın dizginlendiği anlaşılıyor.

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Gigabyte Aorus SSD, gelecek modellerin çoğunda yaygın olarak kullanılacak olan Phison E26 denetleyicisini kullanıyor. Aorus ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da sürücü ile birlikte gelen devasa soğutucu, ki gördüğümüz diğer tüm Gen5 SSD prototiplerinde benzer bir durum görüyoruz. Bu da en azından ilk modellerde sürücülerin fazlaca ısındığını gösteriyor.

Gigabyte Aorus Gen5 10000 şu anda Amazon ve Newegg gibi yerlerde satışa çıkmış durumda ve fiyatına rağmen bazı sitelerde çoktan stoklar tükenmiş gibi duruyor. Stokta bulunan yerlerde ise fiyatının 680 dolar olduğunu görüyoruz ancak bu resmi fiyat değil. Aorus, SSD’yi 339 dolar fiyat ile listelemişti. Ancak bu bile oldukça yüksek bir fiyat.

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