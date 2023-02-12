Tam Boyutta Gör Xiaomi, amiral gemisi Xiaomi 13 serisinin global lansmanını 26 Şubat tarihinde yapacak. Şirket söz konusu etkinlikte sadece Xiaomi 13 ve 13 Pro'yu uluslararası arenaya çıkarmakla kalmayacak aynı zamanda Xiaomi 13 Lite modelini de pazara sunacak.

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Hatırlayacağınız üzere Xiaomi 13 ve 13 Pro geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de tanıtılmıştı. Xiaomi 13 Lite ise hali hazırda Çin'de satışta olan Xiaomi CIVI 2'nin global versiyonu olarak gelecek. Akıllı telefonun tasarımını gösteren basın görselleri yayınlandı.

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Xiaomi 13 Lite neler sunacak?

Xiaomi 13 Lite, kavisli kenarlara, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekran taşıyacak. Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alması beklenen cihaz 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunulacak.

Buna ek olarak 67 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil, 50 megapiksel ana sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ve 32 megapiksel çift ön kamera da konuşuluyor. Akıllı telefonun fiyat etiketini ise 26 Şubat'ta hep birlikte öğreneceğiz.

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Yakında çıkacak Xiaomi 13 Lite'ın basın görselleri yayınlandı