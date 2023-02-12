Yakında çıkacak Xiaomi 13 Lite'ın basın görselleri yayınlandı

Hatırlayacağınız üzere Xiaomi 13 ve 13 Pro geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de tanıtılmıştı. Xiaomi 13 Lite ise hali hazırda Çin'de satışta olan Xiaomi CIVI 2'nin global versiyonu olarak gelecek. Akıllı telefonun tasarımını gösteren basın görselleri yayınlandı.
Xiaomi 13 Lite neler sunacak?
Xiaomi 13 Lite, kavisli kenarlara, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekran taşıyacak. Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alması beklenen cihaz 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunulacak.
Buna ek olarak 67 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil, 50 megapiksel ana sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ve 32 megapiksel çift ön kamera da konuşuluyor. Akıllı telefonun fiyat etiketini ise 26 Şubat'ta hep birlikte öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah