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    Yakında çıkacak Xiaomi 13 Lite'ın basın görselleri yayınlandı

    Xiaomi bu ayın sonlarına doğru Xiaomi 13 serisinin global lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Çinli şirket etkinlikte iki değil üç akıllı telefon tanıtacak.       
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    Yakında çıkacak Xiaomi 13 Lite'ın basın görselleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, amiral gemisi Xiaomi 13 serisinin global lansmanını 26 Şubat tarihinde yapacak. Şirket söz konusu etkinlikte sadece Xiaomi 13 ve 13 Pro'yu uluslararası arenaya çıkarmakla kalmayacak aynı zamanda Xiaomi 13 Lite modelini de pazara sunacak.

    Hatırlayacağınız üzere Xiaomi 13 ve 13 Pro geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de tanıtılmıştı. Xiaomi 13 Lite ise hali hazırda Çin'de satışta olan Xiaomi CIVI 2'nin global versiyonu olarak gelecek. Akıllı telefonun tasarımını gösteren basın görselleri yayınlandı.

    Yakında çıkacak Xiaomi 13 Lite'ın basın görselleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13 Lite neler sunacak?

    Xiaomi 13 Lite, kavisli kenarlara, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekran taşıyacak. Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alması beklenen cihaz 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunulacak.

    Buna ek olarak 67 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil, 50 megapiksel ana sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ve 32 megapiksel çift ön kamera da konuşuluyor. Akıllı telefonun fiyat etiketini ise 26 Şubat'ta hep birlikte öğreneceğiz.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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