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    Yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan gemide yangın çıktı: Elektrikli otomobiller şüpheli

    Gemideki 25 elektrikli otomobilden birinin alev alması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında mürettebattan bir kişi yaşamını yitirdi. Ekipler alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.
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    Yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan gemide yangın çıktı Tam Boyutta Gör
    Almanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde büyük bir yangın çıktı. Hollanda açıklarında başladığı belirtilen yangının sebebi henüz belli değil ancak gemide bulunan 25 elektrikli otomobilden birinin bu yangından sorumlu olabileceği belirtiliyor.

    Çıkan yangın sebebiyle mürettebattan bir kişinin öldüğü ve bazılarının da yaralandığı ifade edilen açıklamada 7 kişinin de denize atlamak zorunda kaldığı belirtildi. Denize atlayanlar da dahil olmak üzere toplam 23 kişinin kurtarıldığı, acil durum ekiplerinin hala gemideki yangınla mücadele ettiği bilgisi de medyada paylaşılanlar arasında.

    Bilindiği üzere elektrikli araç yangınlarının söndürülmesi lityum piller nedeniyle oldukça zor. Bu nedenle gelen ilk rapora göre mürettebatın alevleri kontrol altına almaya çalıştığı ancak başarısız olduğu belirtildi. Gemide hangi marka otomobillerin yüklü olduğu henüz tam olarak belli değil ancak içlerinde Mercedes'e ait otomobillerin olduğu ifade ediliyor.

    Geçen yıl da lüks otomobilleri taşıyan Felicity Ace isimli kargo gemisinde büyük bir yangın çıkmıştı. Bataryalı otomobillerin bulunduğu bu gemideki yangın da kontrol altına alınamamış, alevlerle sürüklenen gemi en sonunda karaya çekilirken batmıştı. 

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