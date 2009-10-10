Yamaha'dan 3 yeni mini ses sistemi

Dünyanın en eski firmalarından Japonya merkezli Yamaha, Mini Stereo Ses Sistemleri gamını genişletmeye devam ediyor. iPod/iPhone'un popülerliğini de kullanmak isteyen firma 3 yeni iPod ses Sistemini tanıttı.

Tam Boyutta Gör

MCR-140

Bu üç sistemden en gelişmişi olan MCR-140, “ AirWired Cradle” ile 10 metreye kadar iPod/iPhone'larla kablosuz olarak bağlantı kurabiliyor. Bu sayede müzik paylaşımı yapabilen AirWired Cradle, sistemin üsttündeki girişe yerleştirildiğinde de anında iPod/iPhone'u şarj etmeye başlıyor. Optik sürücüsü ve USB girişleri ile MP3 ve WMA formatlarında dosyaları oynatabilen MCR-140 30 Watt'lık güç kullanıyor. Yamaha MCR-140, bu ay içersinde Japonya pazarında 452 dolardan satışa sunulacak fakat ürünün diğer pazarlardaki geleceği şimdilik bilinmiyor.

Tanıtılan diğer iki üründen biri olan TSX-80'de MCR-140 gibi “AirWired Cradle” ile uyumlu. Bünyesinde 2 adet 4Watt'lık hoparlör ve 8Watt'lık Subwoofer (düşük frekanslı sesleri-basları çıkaran hopörler) barındıran sistem, beyaz, siyah ve mor olmak üzere 3 farklı renk alternatifine sahip. Son ürün TSX-70'de abisi TSX-80'de olduğu gibi 4W'lık 2 hoparlöre ve 8 W'lık Subwoofer'a sahip ve alışılmış iPod Dock sistemlerini andırıyor. Her iki ürününde satış fiyatları ve kullanıcıya sunulacakları tarih açıklanmış değil.

Tam Boyutta Gör

TSX-80

Tam Boyutta Gör

TSX-70