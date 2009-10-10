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Yamaha'dan 3 yeni mini ses sistemi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,9b
1
13
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en eski firmalarından Japonya merkezli Yamaha, Mini Stereo Ses Sistemleri gamını genişletmeye devam ediyor. iPod/iPhone'un popülerliğini de kullanmak isteyen firma 3 yeni iPod ses Sistemini tanıttı.

Yamaha'dan 3 yeni mini ses sistemi
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MCR-140

Bu üç sistemden en gelişmişi olan MCR-140, “ AirWired Cradle” ile 10 metreye kadar iPod/iPhone'larla kablosuz olarak bağlantı kurabiliyor. Bu sayede müzik paylaşımı yapabilen AirWired Cradle, sistemin üsttündeki girişe yerleştirildiğinde de anında iPod/iPhone'u şarj etmeye başlıyor. Optik sürücüsü ve USB girişleri ile MP3 ve WMA formatlarında dosyaları oynatabilen MCR-140 30 Watt'lık güç kullanıyor. Yamaha MCR-140, bu ay içersinde Japonya pazarında 452 dolardan satışa sunulacak fakat ürünün diğer pazarlardaki geleceği şimdilik bilinmiyor.

Tanıtılan diğer iki üründen biri olan TSX-80'de MCR-140 gibi “AirWired Cradle” ile uyumlu. Bünyesinde 2 adet 4Watt'lık hoparlör ve 8Watt'lık Subwoofer (düşük frekanslı sesleri-basları çıkaran hopörler) barındıran sistem, beyaz, siyah ve mor olmak üzere 3 farklı renk alternatifine sahip. Son ürün TSX-70'de abisi TSX-80'de olduğu gibi 4W'lık 2 hoparlöre ve 8 W'lık Subwoofer'a sahip ve alışılmış iPod Dock sistemlerini andırıyor. Her iki ürününde satış fiyatları ve kullanıcıya sunulacakları tarih açıklanmış değil.

Yamaha'dan 3 yeni mini ses sistemi
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TSX-80

Yamaha'dan 3 yeni mini ses sistemi
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TSX-70


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[Sync] 10 yıl
2. sini sevmedim 3.de o kadar güzel durmuyo ama idare eder
1. güzel
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Mertcan. 10 yıl
Çok kullanışlı ve şık görünüyorlar fakat o kadar para verilir mi diye düşünmek lazım.
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Mert 10 yıl
Gayet güzel olmuşlar ses kaliteside güzel olur sonuçta Yamaha ama fiyatları yarı bir iPhone fiyatı kadar bile olabilir.
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KANUNI61 10 yıl
Yamaha söylenecek söz yok ne yaparsa en iyisini yapar
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sft67 10 yıl
2. eski tarihi radyoları hatırlatdı bana :). diğerleri hoş olmuş ama bence gerekiz bi alet üstelik pahallı
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XivA 10 yıl
ev receiver im yamaha. derim ki yamaha bu anfi işini bilir. görünüş olmasada kalite harikadır.
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LeyLu 10 yıl
güzel konu
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GöKHaN 35 10 yıl
3. olan güzel
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Wolfbastion 10 yıl
2. yi beyenmedimde 1 ve 3 çok güzel görünüyo.. güzel haber eteşekkürler :)
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Vipracing 10 yıl
3 tam işime yarayacak modelde fiyatlar hep 450TL+ oluyor insanında o kadar parayı veresi gelmiyor.
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