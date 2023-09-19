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    Yandex AppMetrica SDK, açık kaynak kodu ile geliştiricileri başrole taşıyor

    Yandex, ürün portföyünde bulunan AppMetrica’nın SDK kodunu açık kaynak olarak yayınlayarak geliştiricilere uygulama yönetiminde şeffaflık ve esneklik kazandırıyor.

     

    Yandex AppMetrica SDK, açık kaynak kodu ile geliştiricileri başr Tam Boyutta Gör

    Yandex uygulama geliştiricileri ve kullanıcılarının işlerini daha kolay ve esnek hale getirmek için açık kaynak kodlarını genişletmeyi sürdürüyor. Firma son olarak hepsi bir arada uygulama analiz platformu AppMetrica'nın SDK kaynak kodunu yayınladı. Bu özellikle birlikte, herhangi bir geliştirici AppMetrica SDK’yı denetleyebilir, iyileştirmeler önerebilir ve projelerinde kod parçalarını kullanabilir.

    Yandex Ads hizmet portföyünde bulunan ve SDK kodu MIT Lisansı altında dağılan AppMetrica, kurulum sayısı bakımından küresel mobil analiz sistemindeki ilk 5 platformu arasında bulunuyor ve günlük 60.000’den fazla uygulamadan gelen verileri işliyor. Uygulama geliştirenler; trafik kaynakları, kitleler ve uygulama kullanım senaryoları hakkında istatistik toplamak, A/B testleri yapmak ve uygulamanın yapılandırmasını yönetmek için AppMetrica’yı rahatlıkla kullanabiliyor. Yandex’in yayınladığı kaynak kodu, AppMetrica SDK’nın tüm özelliklerini içeriyor. Geliştiriciler bu kodu artık uygun gördükleri şekilde atıfta bulunarak kullanabilecek ve değiştirebilecekler.

    Yandex AppMetrica SDK, açık kaynak kodu ile geliştiricileri başr Tam Boyutta Gör

    Uluslararası standartlara uygun AppMetrica bilgi güvenliğini gözetiyor

    Yandex, bilgi güvenliğine önem vererek uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam ediyor. AppMetrica, ISO/IEC-27001 uluslararası standartlarına uygun olmasıyla ön plana çıkıyor. Bu standartlara uygun olması, AppMetrica kullanarak veri toplamanın ve analiz etme prosedürlerinin uluslararası bilgi güvenliği düzenlemeleriyle örtüştüğü anlamına geliyor. AppMetrica’nın sunduğu hizmet; App Store, Google Play ve diğer mobil uygulama pazarlarının gereksinimlerine uygun olmakla birlikte yalnızca ilgili işletim sistemlerinin belgelenmiş işlevlerini kullanıyor.

    Yandex AppMetrica SDK, açık kaynak kodu ile geliştiricileri başr Tam Boyutta Gör

    Yandex açık kaynak kodlarını paylaşarak geliştiricilere güven veriyor

    Yandex geliştiricilerin ve uygulama yönetiminin rahatlığı için teknolojilerini sürekli olarak açık kaynak kodlu hale getirmeye devam ediyor. Şirket daha önce web sitesi analiz aracı Metrica’nın kaynak kodunu paylaşmıştı. YDB veri tabanı yönetim sisteminin, dağıtımlı depolama ve işleme için büyük bir veri platformu olan YTsaurus'un kodlarının yanı sıra yüksek kapasiteli uygulamalar oluşturmayı sağlayan userver’ın kodunu da yayınladı.

    Yandex’in açık kaynak olarak sunduğu kodla, geliştiriciler uygulamalarını daha rahat kontrol edebilmekle beraber hızlıca düzenlemeler de yapabilecekler. Son yaptığı iyileştirmelerle geliştiricilere ve ürün yöneticilerine A/B testlerinin doğrudan ve hızlı yapılmasına olanak tanıyan AppMetrica’nın SDK kodunun açık kaynak olarak sunulması analiz hizmetlerinin ve uygulama yönetiminin çok daha şeffaf ve güvenilir olmasını sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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