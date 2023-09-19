Yandex AppMetrica SDK, açık kaynak kodu ile geliştiricileri başrole taşıyor

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Yandex uygulama geliştiricileri ve kullanıcılarının işlerini daha kolay ve esnek hale getirmek için açık kaynak kodlarını genişletmeyi sürdürüyor. Firma son olarak hepsi bir arada uygulama analiz platformu AppMetrica'nın SDK kaynak kodunu yayınladı. Bu özellikle birlikte, herhangi bir geliştirici AppMetrica SDK’yı denetleyebilir, iyileştirmeler önerebilir ve projelerinde kod parçalarını kullanabilir.

Yandex Ads hizmet portföyünde bulunan ve SDK kodu MIT Lisansı altında dağılan AppMetrica, kurulum sayısı bakımından küresel mobil analiz sistemindeki ilk 5 platformu arasında bulunuyor ve günlük 60.000’den fazla uygulamadan gelen verileri işliyor. Uygulama geliştirenler; trafik kaynakları, kitleler ve uygulama kullanım senaryoları hakkında istatistik toplamak, A/B testleri yapmak ve uygulamanın yapılandırmasını yönetmek için AppMetrica’yı rahatlıkla kullanabiliyor. Yandex’in yayınladığı kaynak kodu, AppMetrica SDK’nın tüm özelliklerini içeriyor. Geliştiriciler bu kodu artık uygun gördükleri şekilde atıfta bulunarak kullanabilecek ve değiştirebilecekler.

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Uluslararası standartlara uygun AppMetrica bilgi güvenliğini gözetiyor

Yandex, bilgi güvenliğine önem vererek uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam ediyor. AppMetrica, ISO/IEC-27001 uluslararası standartlarına uygun olmasıyla ön plana çıkıyor. Bu standartlara uygun olması, AppMetrica kullanarak veri toplamanın ve analiz etme prosedürlerinin uluslararası bilgi güvenliği düzenlemeleriyle örtüştüğü anlamına geliyor. AppMetrica’nın sunduğu hizmet; App Store, Google Play ve diğer mobil uygulama pazarlarının gereksinimlerine uygun olmakla birlikte yalnızca ilgili işletim sistemlerinin belgelenmiş işlevlerini kullanıyor.

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Yandex açık kaynak kodlarını paylaşarak geliştiricilere güven veriyor

Yandex geliştiricilerin ve uygulama yönetiminin rahatlığı için teknolojilerini sürekli olarak açık kaynak kodlu hale getirmeye devam ediyor. Şirket daha önce web sitesi analiz aracı Metrica’nın kaynak kodunu paylaşmıştı. YDB veri tabanı yönetim sisteminin, dağıtımlı depolama ve işleme için büyük bir veri platformu olan YTsaurus'un kodlarının yanı sıra yüksek kapasiteli uygulamalar oluşturmayı sağlayan userver’ın kodunu da yayınladı.

Yandex’in açık kaynak olarak sunduğu kodla, geliştiriciler uygulamalarını daha rahat kontrol edebilmekle beraber hızlıca düzenlemeler de yapabilecekler. Son yaptığı iyileştirmelerle geliştiricilere ve ürün yöneticilerine A/B testlerinin doğrudan ve hızlı yapılmasına olanak tanıyan AppMetrica’nın SDK kodunun açık kaynak olarak sunulması analiz hizmetlerinin ve uygulama yönetiminin çok daha şeffaf ve güvenilir olmasını sağlıyor.

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