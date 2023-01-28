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    Yandex'te dev veri sızıntısı! 1922 arama sıralaması faktörü internete saçıldı

    Yandex arama sıralaması faktörlerinin de yer aldığı birçok Yandex ürününe ait kaynak kodları sızdırıldı. Böylece Yandex ve Google gibi arama motorlarının web sitelerini nasıl sıraladığı ortaya çıktı.
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    yandex hack Tam Boyutta Gör
    Eski bir Yandex çalışanı, içerisinde 1922 arama sıralaması faktörünün de yer aldığı birçok Yandex ürününe ait kaynak kodlarını paylaştı. 44.7 GB büyüklüğündeki dosya; Yandex arama, Yandex haritalar, Alice (yapay zeka asistanı), Yandex taksi, Yandex Direct (reklam hizmeti), Yandex mail, Yandex disk, Yandex market, Yandex seyehat, Yandex 360, Yandex Pay ve Yandex Metrika ürünlerine ait kaynak kodlarını içeriyor. 

    Sıralama faktörleri, arama motorlarının çalışma prensibini gösteriyor

    Ortaya çıkan bilgiler özellikle web dünyası için oldukça dikkat çekici. Zira dünyanın en çok pazar payına sahip dördüncü arama motoru Yandex'in kullanmış olduğu arama sıralaması faktörleri, Google gibi arama motorlarının teknolojik açıdan nasıl çalıştığını gözler önüne seriyor. Ayrıca sızdırılan bilgilere sadece Yandex açısından bakmamak gerek. Çünkü Yandex'in kullanmış olduğu sıralama faktörleri, arama devi Google'ın web sitelerini nasıl sıralandırdığına da ışık tutuyor.

    Kaldı ki teorik olarak Google ve Yandex'te kullanılan sıralama algoritmalarının birçoğu benzer şekilde çalışıyor. Ayrıca Yandex'te birçok eski Google çalışanının yer aldığını da es geçmemek gererek. Ancak bu, sızdırılan sıralama faktörlerinin birebir Google için geçerli olduğu anlamına da gelmiyor. Öyle ki Google'ın çok daha fazla sıralama faktörüne sahip olması ve bunların sıralamalara olan ağırlığının daha farklı olması kuvvetle muhtemel.

    Bazı Yandex sıralama faktörleri

    yandex sıralama faktörleri Tam Boyutta Gör
    Yazılım geliştiricileri ve SEO uzmanları, sızdırılan kodları analiz etmeye devam ediyor. Şimdiye kadarki incelemeler sonucu ortaya çıkan sıralama faktörlerinin bir kısmı ise şöyle: 
    • Bağlantıların yaşı
    • Tıklama oranı, hemen çıkma oranı ve sayfada geçirilen ortalama süre gibi kullanıcı davranışlarıyla ilgili metrikler
    • Toplam trafik ve organik trafiğin yüzdesel ağırlığı (Arama ağı reklamlarının sıralamaları etkilediği anlamına geliyor.)
    • URL'lerde sayı bulunması (URL'de sayı bulunması sıralamaları olumsuz etkiliyor)
    • URL'lerde çok fazla eğik çizgi olması sıralamaları olumsuz etkiliyor (Yani URL'lerin olabildiğince kısa tutulması önemli)
    • Sayfaların yanıt durumu (4xx ve 5xx hatası veren sayfa sayısının olabildiğince az olması sıralamaları olumlu etkiliyor.)
    • Sayfaların yaşı ve güncellenme tarihleri (İçeriklerin taze tutulup düzenli aralıklarla yeni bilgiler çerçevesinde güncellenmesi sıralamaları olumlu etkiliyor.)
    • Tüm arama sorgularında domainin ortalama konumu
    • Spam siteleri ayırt etmek için web sitelerinin direkt trafiği
    • Başlıktaki kelimelerin sorgudaki kelimelere yakınlığı
    • Domainlerin Wikipedia künyeleri
    • Aynı domaine ait yinelenen içerikteki bağlantıların herhangi bir değerinin olmaması

    Tüm bunların yanı sıra Yandex'in dil ve ülkelere göre farklı sıralama modellerine sahip olduğu da ortaya çıkan bilgiler arasında. Öyle ki Türkiye'ye özel algoritmaların da yer aldığı görülüyor.

    Kaynakça https://www.bleepingcomputer.com/news/security/yandex-denies-hack-blames-source-code-leak-on-former-employee/ https://twitter.com/alex_buraks/status/1618988134850785280
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 23 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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