Yandex'te dev veri sızıntısı! 1922 arama sıralaması faktörü internete saçıldı

- Sıralama faktörleri, arama motorlarının çalışma prensibini gösteriyor
- Bazı Yandex sıralama faktörleri
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Sıralama faktörleri, arama motorlarının çalışma prensibini gösteriyor
Ortaya çıkan bilgiler özellikle web dünyası için oldukça dikkat çekici. Zira dünyanın en çok pazar payına sahip dördüncü arama motoru Yandex'in kullanmış olduğu arama sıralaması faktörleri, Google gibi arama motorlarının teknolojik açıdan nasıl çalıştığını gözler önüne seriyor. Ayrıca sızdırılan bilgilere sadece Yandex açısından bakmamak gerek. Çünkü Yandex'in kullanmış olduğu sıralama faktörleri, arama devi Google'ın web sitelerini nasıl sıralandırdığına da ışık tutuyor.
Kaldı ki teorik olarak Google ve Yandex'te kullanılan sıralama algoritmalarının birçoğu benzer şekilde çalışıyor. Ayrıca Yandex'te birçok eski Google çalışanının yer aldığını da es geçmemek gererek. Ancak bu, sızdırılan sıralama faktörlerinin birebir Google için geçerli olduğu anlamına da gelmiyor. Öyle ki Google'ın çok daha fazla sıralama faktörüne sahip olması ve bunların sıralamalara olan ağırlığının daha farklı olması kuvvetle muhtemel.
Bazı Yandex sıralama faktörleri
- Bağlantıların yaşı
- Tıklama oranı, hemen çıkma oranı ve sayfada geçirilen ortalama süre gibi kullanıcı davranışlarıyla ilgili metrikler
- Toplam trafik ve organik trafiğin yüzdesel ağırlığı (Arama ağı reklamlarının sıralamaları etkilediği anlamına geliyor.)
- URL'lerde sayı bulunması (URL'de sayı bulunması sıralamaları olumsuz etkiliyor)
- URL'lerde çok fazla eğik çizgi olması sıralamaları olumsuz etkiliyor (Yani URL'lerin olabildiğince kısa tutulması önemli)
- Sayfaların yanıt durumu (4xx ve 5xx hatası veren sayfa sayısının olabildiğince az olması sıralamaları olumlu etkiliyor.)
- Sayfaların yaşı ve güncellenme tarihleri (İçeriklerin taze tutulup düzenli aralıklarla yeni bilgiler çerçevesinde güncellenmesi sıralamaları olumlu etkiliyor.)
- Tüm arama sorgularında domainin ortalama konumu
- Spam siteleri ayırt etmek için web sitelerinin direkt trafiği
- Başlıktaki kelimelerin sorgudaki kelimelere yakınlığı
- Domainlerin Wikipedia künyeleri
- Aynı domaine ait yinelenen içerikteki bağlantıların herhangi bir değerinin olmaması
Tüm bunların yanı sıra Yandex'in dil ve ülkelere göre farklı sıralama modellerine sahip olduğu da ortaya çıkan bilgiler arasında. Öyle ki Türkiye'ye özel algoritmaların da yer aldığı görülüyor.Kaynakça https://www.bleepingcomputer.com/news/security/yandex-denies-hack-blames-source-code-leak-on-former-employee/ https://twitter.com/alex_buraks/status/1618988134850785280 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?