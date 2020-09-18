Yandex, Türkiye’deki ofisini kapatma kararı aldı

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Rus teknoloji devi Yandex, Türkiye’deki ofsini kapatma kararı aldı. Bu kararın arkasında düşen gelirler yatıyor. Firmanın koronavirüs nedeniyle global tasarruf kararı aldığı belirtiliyor.

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Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor ancak hizmetlerini sürdürmeye devam edecek. Operasyonlar Rusya’daki ofisten yönetilecek. Yandex, Türkiye’de navigasyon ve arama motoru olarak Google’ın ardından en çok tercih edilen şirket olarak öne çıkıyor. Özellikle Yandex Navigasyon’un dünyadaki diğer ülkelere göre Türkiye’deki pazar payı epey yüksek. Yandex, buna rağmen ofisi kapatıyor.

Yandex Türkiye ofisinde çalışanlar, Ekim ayında görevlerini noktalayacak ve Rusya’daki ofiste görevini sürdürecek. Yandex Türkiye’nin ofisi İstanbul’da Levent Plaza’da yer alıyordu.

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/son-dakika-yandex-turkiye-ofisini-kapatma-karari-aldi/

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