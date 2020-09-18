Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yandex, Türkiye’deki ofisini kapatma kararı aldı

    Türkiye'de navigasyon ve arama motoru hizmetleriyle bilinen Yandex, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı. Ofis, Ekim ayı itibariyle Rusya'ya taşınıyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 58 dk.)
    1,1b
    75
    8
    Web Siteleri
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yandex, Türkiye’deki ofisini kapatma kararı aldı
    Tam Boyutta Gör

    Rus teknoloji devi Yandex, Türkiye’deki ofsini kapatma kararı aldı.  Bu kararın arkasında düşen gelirler yatıyor. Firmanın koronavirüs nedeniyle global tasarruf kararı aldığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Crysis Remastered yayınlandı: İşte fiyatı"

    Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor ancak hizmetlerini sürdürmeye devam edecek. Operasyonlar Rusya’daki ofisten yönetilecek. Yandex, Türkiye’de navigasyon ve arama motoru olarak Google’ın ardından en çok tercih edilen şirket olarak öne çıkıyor. Özellikle Yandex Navigasyon’un dünyadaki diğer ülkelere göre Türkiye’deki pazar payı epey yüksek. Yandex, buna rağmen ofisi kapatıyor.

    Yandex Türkiye ofisinde çalışanlar, Ekim ayında görevlerini noktalayacak ve Rusya’daki ofiste görevini sürdürecek. Yandex Türkiye’nin ofisi İstanbul’da Levent Plaza’da yer alıyordu.



    https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/son-dakika-yandex-turkiye-ofisini-kapatma-karari-aldi/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sawasson (Osman Tamburacı) 58 dk. en beğenilen
    Hiç sevimli değildin zaten yandex
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    zero fear 7 dk.
    Korona nedeniyle internet kullanımının tavan yaptığı bir dönemde gelirleri düşen arama motoru ve diğer yan pazarlarda faaliyet gösteren bir bilişim şirketi ofisini kapatsın zaten. Nasıl başardıysa artık..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 20 dk.
    yandexi korona vurdu demek ki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 34 dk.
    Amazon büyük yatırımlar yaparken, Yandex'in "zaten bir iş yapmayan" ofisi gidebilir ülkeden, gitmemeli aslında düzgün hizmet vermeye çalışmalı ama beceriksizler demek, yatırımları da yoktu yani öyle 2-3 milyon TL belki bilmiyorum yani gerçek bir "ofis kapatma" bile değil. Kendileri kaybeder.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 37 dk.
    Navigasyon güzel ama tarayıcı💩
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tiberyilmaz (Emre Fikret) 39 dk. yeni yorumcu
    Çok da tın :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ona97 48 dk.
    Virüs gibiydi zaten. Silene kadar insanın canı çıkıyor. 😂😁
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maximus8282 (maximus ) 50 dk.
    Şu harita servisini de kapatabilirler aslında, kaç defa yanlış götürdü.



    Artık ya Apple Harita ya Here Harita kullanıyorum hiç şaşmıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sawasson (Osman Tamburacı) 58 dk. en beğenilen
    Hiç sevimli değildin zaten yandex
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Kan glukoz düzeyini ölçebilecek yama geliştirildi 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yandex, Türkiye’deki ofisini kapatma kararı aldı Sonraki Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi 2 sa. Crysis Remastered yayınlandı: İşte fiyatı 2 sa. Gigabyte RTX 3000 Super modellerini doğruladı 3 sa. Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti 4 sa. Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran ve Snapdragon 865 ile gelecek: İşte fiyatı 5 sa. Vietnam'ın yerli otomobil markası yeni SUV modelini tanıttı: VinFast President 5 sa. Trump hükümeti şimdi de Tencent’in peşine düştü 6 sa. Kimlik ve ehliyet kartları 21 Eylül’de birleşiyor 6 sa. Nintendo 3DS serisi üretimden kalkıyor 6 sa. Apple'dan ucuza tamir "CPR Teknik servise sorduk" 7 sa. Spot robot köpeği evinize geliyor 8 sa. Uber kazasında test sürücüsü suçlu bulundu 8 sa. LEGO, oyuncak parçalarının paketlerinde plastik kullanmayı bıraktığını duyurdu 19 sa. Canon yeni teleskopik kamerasını duyurdu 21 sa. Apple’ın lansman yüzüydü; şimdi truva atı muamelesi görüyor 21 sa. Aksungur İHA, tam mühimmatla uçuş rekoru kırdı 22 sa. Yılın ilk 8 ayında Türkiye'nin en çok binek otomobil ihraç ettiği ülke Fransa oldu 23 sa. Razer Kishi kontrolcüsü iPhone için satışa sunuldu 23 sa. Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz 1 gün Realme 7i tanıtıldı: 90 Hz ekran, 5.000 mAh pil ve dört arka kamera Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi
    DonanımHaber
    Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz
    DonanımHaber
    PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları
    DonanımHaber
    Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    💰 Dolar=7,56 - Euro=8,93 - Altın=472 | 17 EYLÜL 💰
    DH Forum
    Crysis Remastered RTX 2080 Ti ile 1080p'de 38FPS Çalışıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (14 Eylül - 20 Eylül)
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız