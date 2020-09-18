Crysis Remastered yayınlandı: İşte fiyatı

Crytek stüdyolarının elinden çıkan ve halen oyun dünyasının efsaneleri arasında gösterilen Crysis bir kez daha oyuncularla buluşuyor. Üst seviyeye çıkarılan grafik kalitesi yine ekran kartlarımızı zorlayacak.
Crysis Remastered fiyatı
Crysis Remastered görsel anlamda birçok önemli iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. 8K'ya kadar yüksek çözünürlüklü dokular, ray tracing, modern ışıklandırma teknolojileri ve HDR gibi birçok yenilik var. PC'de ayrıca donanımsal ray tracing ve DLSS desteği de içeriyor. Crytek'in geçtiğimiz haftalarda yayınladığı teknoloji fragmanında bu yenilikler ön plana çıkarılmıştı.
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Birinci şahıs açısından oynanan oyun; basit bir kurtarma operasyonunun uzaylı istilacıların Kuzey Kore'yi oluşturan adalar kümesine üşüşmesiyle yepyeni bir savaşa dönüşmesini anlatıyor. Sadece PC sürümünde Crysis Açar mı özel seçeneğinin RTX 3080 ekran kartını dahi zorlayacak ayarlara çıktığı belirtilmişti. Crysis Remastered oyunu Epic Games üzerinde 133.99TL fiyat etiketine sahip. Eğer kuponunuz varsa iyi bir fırsat olabilir. Oyun PS mağazasında 139TL iken Xbox için 85TL fiyat etiketine sahip. Oyun için PC gereksinimleri şu şekilde:
Minimum
OS: Windows 10 64-bit
CPU: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3
Ram: 8GB
Depolama alanı: 20GBİlginizi Çekebilir Trump hükümeti şimdi de Tencent’in peşine düştü
Direct X: DX11
GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470
GPU Hafızası: 4GB in 1080p
Önerilen
OS: Windows 10 64-bit
CPU: Intel Core i5-7600k or higher / AMD Ryzen 5 or higher
Ram: 12GB
Depolama alanı: 20GB
Direct X: DX11
GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56
GPU Hafızası: 8GB in 1080p
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