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    Crysis Remastered yayınlandı: İşte fiyatı

    Grafik tarafında 8K seviyesine kadar çıkarılan kalite ve RTX 3080 ekran kartını bile zorlayacak Crysis Açar mı? ayarı ile Crysis Remastered indirmeye sunuldu.
    2 sa.
    1,4b
    40
    9
    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Crysis Remastered yayınlandı: İşte fiyatı
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    Crytek stüdyolarının elinden çıkan ve halen oyun dünyasının efsaneleri arasında gösterilen Crysis bir kez daha oyuncularla buluşuyor. Üst seviyeye çıkarılan grafik kalitesi yine ekran kartlarımızı zorlayacak.

    Crysis Remastered fiyatı

    Crysis Remastered görsel anlamda birçok önemli iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. 8K'ya kadar yüksek çözünürlüklü dokular, ray tracing, modern ışıklandırma teknolojileri ve HDR gibi birçok yenilik var. PC'de ayrıca donanımsal ray tracing ve DLSS desteği de içeriyor. Crytek'in geçtiğimiz haftalarda yayınladığı teknoloji fragmanında bu yenilikler ön plana çıkarılmıştı.

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    Birinci şahıs açısından oynanan oyun; basit bir kurtarma operasyonunun uzaylı istilacıların Kuzey Kore'yi oluşturan adalar kümesine üşüşmesiyle yepyeni bir savaşa dönüşmesini anlatıyor. Sadece PC sürümünde Crysis Açar mı özel seçeneğinin RTX 3080 ekran kartını dahi zorlayacak ayarlara çıktığı belirtilmişti. Crysis Remastered oyunu Epic Games üzerinde 133.99TL fiyat etiketine sahip. Eğer kuponunuz varsa iyi bir fırsat olabilir. Oyun PS mağazasında 139TL iken Xbox için 85TL fiyat etiketine sahip. Oyun için PC gereksinimleri şu şekilde:

    Minimum

    OS: Windows 10 64-bit

    CPU: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

    Ram: 8GB

    Depolama alanı: 20GB

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    Direct X: DX11

    GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470

    GPU Hafızası: 4GB in 1080p

    Önerilen

    OS: Windows 10 64-bit

    CPU: Intel Core i5-7600k or higher / AMD Ryzen 5 or higher

    Ram: 12GB

    Depolama alanı: 20GB

    Direct X: DX11

    GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56

    GPU Hafızası: 8GB in 1080p

    Crysis Remastered



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    V4LKyR 2 sa. en beğenilen
    Film gibi oyundu be... Çok iyiydi zamanına göre.

    6600GT ile oynamaya çalışırdım... Pasif soğutuculu. İşte bu:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Film gibi oyundu be... Çok iyiydi zamanına göre. 6600GT ile oynamaya çalışırdım... Pasif soğutuculu. İşte bu: ...
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    St Batuhan (Batuhan Süersan) 1 sa.
    Çıktığında 49 a aldım beya ve yine bir arkadaş grubuna yazdım, horizon ea play falan aynısı olmuştu bunda da yine arttı fiyat :( 

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    19yusuf05 (Yusuf Bilgili) 1 sa. (düzenlendi)
    epic Crysis Remaster'ı 3-5 aya bedava verir. acele etmemek lazım. o zamana performans sıkıntılarıda halledilir.
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    bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 17 dk. 19yusuf05
    epic de oyun ciksa da ucretsiz versek diyordu zaten.sanirsin hayir kurumu isletiyor adamlar, gta 5 i bedavaya verdiginde bedava RDR2 diye aglayanlardansiniz sanirim
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    Blasterreal 2 sa.
    çohhhh
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 2 sa.
    oyun ilk çıktığında donanımların test edilmesi için kullanılırdı. Uzun süre oynamışlığım vardır. ama yeni bir oyun yerine eski oyunun yenilenmesi ilginç olmuş.
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa. (düzenlendi)
    Xboxda 85 TL iken psde niye 139 Tl anlayamıyorum
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    ti7800 (Temjin O.) 32 dk. VS18
    omo ps'de exclusiv oyonlar vor beaaa....

    Bu saatten sonra ps alan enayidir.
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    V4LKyR 2 sa. en beğenilen
    Film gibi oyundu be... Çok iyiydi zamanına göre.

    6600GT ile oynamaya çalışırdım... Pasif soğutuculu. İşte bu:

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