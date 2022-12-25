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    Anlık Bildirim

    Yanlışlıkla ifşa edildi! İşte Windows 11'deki Notepad'in yeni özelliği ve çıkış tarihi

    Bir Microsoft çalışanı Notepad olarak bilinen metin editörünün sekmeli versiyonunu içeren bir görsel paylaştı. Bu görsel paylaşıldıktan kısa bir süre sonra silindi ancak artık çok geç.
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    Windows 11 Notepad sekmesi Tam Boyutta Gör
    Not Defteri olarak da anılan Notepad editörü kıdemli bir Microsoft çalışanının dikkatsizliğine kurban gitti. Çıktığı günden beri geliştirilmeye devam edilen Windows 11 için ne planlanıyor?

     

    Windows 11 yenileniyor: Notepad (Not Defteri) sekmeleri

    Yayımlanan ilgili görüntüde bu görselin hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiğini söyleyen bir uyarı mevcut. Dikkatsizliğine yenilen bir Microsoft çalışanı kullanıcıların bundan böyle Not Defteri ile sekmeler eşliğinde çalışabileceğini gösterdi.

    Bu özelliğin henüz test edildiği ve 2023'ün ilk günlerde kullanıma sunulacağı öğrenildi. Bu yılın ilk günlerinde Dosya Gezgini'ne sekme özelliğini ekleyen Windows bu özelliğin kullanım alanını genişletmekte kararlı.

    Sekme mekanizması aslında ilk olarak 4 yıl önce Windows 10'da denendi. Bu denemede de Not Defteri ve Dosya Gezgini kullanıldı ancak bu proje iptal edildi.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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