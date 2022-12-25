Yanlışlıkla ifşa edildi! İşte Windows 11'deki Notepad'in yeni özelliği ve çıkış tarihi

Windows 11 yenileniyor: Notepad (Not Defteri) sekmeleri
Yayımlanan ilgili görüntüde bu görselin hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiğini söyleyen bir uyarı mevcut. Dikkatsizliğine yenilen bir Microsoft çalışanı kullanıcıların bundan böyle Not Defteri ile sekmeler eşliğinde çalışabileceğini gösterdi.
Bu özelliğin henüz test edildiği ve 2023'ün ilk günlerde kullanıma sunulacağı öğrenildi. Bu yılın ilk günlerinde Dosya Gezgini'ne sekme özelliğini ekleyen Windows bu özelliğin kullanım alanını genişletmekte kararlı.
Sekme mekanizması aslında ilk olarak 4 yıl önce Windows 10'da denendi. Bu denemede de Not Defteri ve Dosya Gezgini kullanıldı ancak bu proje iptal edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d