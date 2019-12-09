Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek

Son dönemde hayatımızda önemli bir yer edinmeye başlayan yapay zekâ teknolojilerinin yetenekleri şaşırtmaya devam ediyor. MIT enstitüsü uzmanları duvarın gerisinde nasıl bir hareketlilik olduğunu algılayabilen yapay zekâ teknolojisi geliştirdi.
Başarılı seviyelerde
Normalde güvenlik kameraları bakış açılarının gidebildiği noktaya kadar kayıt yapıyor. Bir duvar köşesinden sonrası veya yan koridor gibi görüş alanının dışında kalan noktalar ise anlaşılamıyor. MIT bunun üstesinden gelmek niyetinde.
Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"
Geliştirilen yeni teknoloji ışığın bir nesne üzerindeki yansımalarını algılayarak hesaplama yapıyor ve duvar gerisindeki nesnenin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Yani teknoloji çalışmak için belirli bir aydınlıkta ortam gerektiriyor.
Yapılan denemelerde bir televizyonda oynayan sahnenin duvara vuran ışıklarını algılayan yapay zekâ çözümü bulanık da olsa başarılı bir şekilde nesnenin hatlarını ve yaptığı hareketleri ortaya koyabilmiş. Gelinen nokta çok önemli diyebiliriz.
Araştırmacılar bu teknolojiyi sürücüsüz araç kameralarında kullanmayı istiyor. Işığın iyi yansıdığı bölgelerde binalarla dolu kavşaklardan dönmeyi beklerken görüş açısının olmadığı noktalardaki hareketliliği algılayabilen sürücüsüz araçlar güvenlik seviyesini bir üste taşıyabilirler. Şimdilik ekip daha net görüntülerin ortaya çıkması için çalışıyor ve yakın zamanda testlerin başlaması bekleniyor.
https://www.ubergizmo.com/2019/12/these-ai-cameras-can-see-around-corners-just-using-shadows/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
son yillarda ota boka yapay zeka diyerek onceden yapilmis seylerin isitilip isitilip onumuze konmasindan gina geldi. mit de olsa atif artirmak icin machine learning tagi koyarak yayin yapmaktan cekinmiyor. yapay zeka ne tam olarak? bu yansiyan isiklarin ne anlama geldigini anlamlandirabilecek tek sey mi? yillar once tanimlari yapilmis ve kullanilan seylerin sadece son yillarda bu taglarla bize haber yapilmasinin sebebi ne? bu kullanimlar 10 yil once de vardi, 20 yil once de.
alin size eski bir ornek. o yillarda popi kelime olmadigi icin machine learning, artificial intelligence vb seyler goremezsiniz tabi. fakat kullanilan denklemlerin cozulme metotlarinin incelenmesi bizim machine learning dedigimiz kavrami olusturuyor. usenenler icin duvardan yansiyan isinlarin femto kamera ile toplanarak yansidigi yerin temsili resim olusturulmaya calisiliyor.
ted.com/...
not: ml, ai vs kucumsemiyorum. yillardir akademide var olan seylerin sadece son yillarda popi terim oldugu icin devrimselmis gibi onumuze sunulmasina karsiyim.