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    Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek

    Bir duvarın gerisinde ne olduğunu göremeyiz ancak yapay zekâ teknolojileri ışığın yansımalarını kullanarak geri planda ne tür bir hareketlilik olduğunu tespit edebiliyor.
    3 gün
    1,8b
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    Ağ Ürünleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek
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    Son dönemde hayatımızda önemli bir yer edinmeye başlayan yapay zekâ teknolojilerinin yetenekleri şaşırtmaya devam ediyor. MIT enstitüsü uzmanları duvarın gerisinde nasıl bir hareketlilik olduğunu algılayabilen yapay zekâ teknolojisi geliştirdi.

    Başarılı seviyelerde

    Normalde güvenlik kameraları bakış açılarının gidebildiği noktaya kadar kayıt yapıyor. Bir duvar köşesinden sonrası veya yan koridor gibi görüş alanının dışında kalan noktalar ise anlaşılamıyor. MIT bunun üstesinden gelmek niyetinde.

    Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"

    Geliştirilen yeni teknoloji ışığın bir nesne üzerindeki yansımalarını algılayarak hesaplama yapıyor ve duvar gerisindeki nesnenin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Yani teknoloji çalışmak için belirli bir aydınlıkta ortam gerektiriyor.

    Yapılan denemelerde bir televizyonda oynayan sahnenin duvara vuran ışıklarını algılayan yapay zekâ çözümü bulanık da olsa başarılı bir şekilde nesnenin hatlarını ve yaptığı hareketleri ortaya koyabilmiş. Gelinen nokta çok önemli diyebiliriz.

    Araştırmacılar bu teknolojiyi sürücüsüz araç kameralarında kullanmayı istiyor. Işığın iyi yansıdığı bölgelerde binalarla dolu kavşaklardan dönmeyi beklerken görüş açısının olmadığı noktalardaki hareketliliği algılayabilen sürücüsüz araçlar güvenlik seviyesini bir üste taşıyabilirler. Şimdilik ekip daha net görüntülerin ortaya çıkması için çalışıyor ve yakın zamanda testlerin başlaması bekleniyor.



    https://www.ubergizmo.com/2019/12/these-ai-cameras-can-see-around-corners-just-using-shadows/ Yorum Yaz
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    Schtroumpf Grognon 3 gün en beğenilen
    ön not: çabuk yobazlar gelmeden



    son yillarda ota boka yapay zeka diyerek onceden yapilmis seylerin isitilip isitilip onumuze konmasindan gina geldi. mit de olsa atif artirmak icin machine learning tagi koyarak yayin yapmaktan cekinmiyor. yapay zeka ne tam olarak? bu yansiyan isiklarin ne anlama geldigini anlamlandirabilecek tek sey mi? yillar once tanimlari yapilmis ve kullanilan seylerin sadece son yillarda bu taglarla bize haber yapilmasinin sebebi ne? bu kullanimlar 10 yil once de vardi, 20 yil once de.

    alin size eski bir ornek. o yillarda popi kelime olmadigi icin machine learning, artificial intelligence vb seyler goremezsiniz tabi. fakat kullanilan denklemlerin cozulme metotlarinin incelenmesi bizim machine learning dedigimiz kavrami olusturuyor. usenenler icin duvardan yansiyan isinlarin femto kamera ile toplanarak yansidigi yerin temsili resim olusturulmaya calisiliyor.
    ted.com/...



    not: ml, ai vs kucumsemiyorum. yillardir akademide var olan seylerin sadece son yillarda popi terim oldugu icin devrimselmis gibi onumuze sunulmasina karsiyim.
    ön not: çabuk yobazlar gelmeden [resim] son yillarda ota boka yapay zeka diyerek onceden yapilmis seylerin isitilip isitilip onumuze konmasind...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ryoneasis 2 gün
    Wallhack.exe
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    SEO19 2 gün
    alien filiminde bu radar teknolojisi zaten vardı ! :) bakınız 1980'ler :D
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    DH Misafiri 2 gün
    ??? Ne alaka ???
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    Schtroumpf Grognon 3 gün en beğenilen
    ön not: çabuk yobazlar gelmeden



    son yillarda ota boka yapay zeka diyerek onceden yapilmis seylerin isitilip isitilip onumuze konmasindan gina geldi. mit de olsa atif artirmak icin machine learning tagi koyarak yayin yapmaktan cekinmiyor. yapay zeka ne tam olarak? bu yansiyan isiklarin ne anlama geldigini anlamlandirabilecek tek sey mi? yillar once tanimlari yapilmis ve kullanilan seylerin sadece son yillarda bu taglarla bize haber yapilmasinin sebebi ne? bu kullanimlar 10 yil once de vardi, 20 yil once de.

    alin size eski bir ornek. o yillarda popi kelime olmadigi icin machine learning, artificial intelligence vb seyler goremezsiniz tabi. fakat kullanilan denklemlerin cozulme metotlarinin incelenmesi bizim machine learning dedigimiz kavrami olusturuyor. usenenler icin duvardan yansiyan isinlarin femto kamera ile toplanarak yansidigi yerin temsili resim olusturulmaya calisiliyor.
    ted.com/...



    not: ml, ai vs kucumsemiyorum. yillardir akademide var olan seylerin sadece son yillarda popi terim oldugu icin devrimselmis gibi onumuze sunulmasina karsiyim.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    smart1978 2 gün Schtroumpf Grognon
    TED in youtube sitesine aboneydim bahsettiginiz videoyu daha uzun olani izlemistim. Dediginizde haklisiniz. Bahsettiginiz video da sglam potansiyeller var.


    Baska ornekler de verilebilir. Aklima gelen :

    Samsung Galaxy S ilk modellerinde birinde ismini unuttugum bir uygulamadan bahsediyorum : Kameranizi GPSinizi pusulunazi jiroskopunuzu ve internete bagli olusunuzu kullanarak onceden hazir sablonlar veya aramalarla etrafinizda belli bir mesa capini da secerek kameranizda gorsel arama listelemektedir ve kamera vizorunuzde ekraninizda canli gostermektedir .


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