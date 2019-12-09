Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek

Tam Boyutta Gör

Son dönemde hayatımızda önemli bir yer edinmeye başlayan yapay zekâ teknolojilerinin yetenekleri şaşırtmaya devam ediyor. MIT enstitüsü uzmanları duvarın gerisinde nasıl bir hareketlilik olduğunu algılayabilen yapay zekâ teknolojisi geliştirdi.

Başarılı seviyelerde

Normalde güvenlik kameraları bakış açılarının gidebildiği noktaya kadar kayıt yapıyor. Bir duvar köşesinden sonrası veya yan koridor gibi görüş alanının dışında kalan noktalar ise anlaşılamıyor. MIT bunun üstesinden gelmek niyetinde.

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Geliştirilen yeni teknoloji ışığın bir nesne üzerindeki yansımalarını algılayarak hesaplama yapıyor ve duvar gerisindeki nesnenin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Yani teknoloji çalışmak için belirli bir aydınlıkta ortam gerektiriyor.

Yapılan denemelerde bir televizyonda oynayan sahnenin duvara vuran ışıklarını algılayan yapay zekâ çözümü bulanık da olsa başarılı bir şekilde nesnenin hatlarını ve yaptığı hareketleri ortaya koyabilmiş. Gelinen nokta çok önemli diyebiliriz.

Araştırmacılar bu teknolojiyi sürücüsüz araç kameralarında kullanmayı istiyor. Işığın iyi yansıdığı bölgelerde binalarla dolu kavşaklardan dönmeyi beklerken görüş açısının olmadığı noktalardaki hareketliliği algılayabilen sürücüsüz araçlar güvenlik seviyesini bir üste taşıyabilirler. Şimdilik ekip daha net görüntülerin ortaya çıkması için çalışıyor ve yakın zamanda testlerin başlaması bekleniyor.

https://www.ubergizmo.com/2019/12/these-ai-cameras-can-see-around-corners-just-using-shadows/