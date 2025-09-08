AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (8 Eylül 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Yapay zeka dünyası bu haftayı da görece sessiz geçirmiş olsa da OpenAI, DeepSeek, Anthropic gibi şirketlerde kayda değer gelişmeler yaşandı. Tabii bunlarla birlikte her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcıların işine yarayabilecek yeni AI araçları yayınlandı. İşte son bir haftada yapay zeka dünyasında öne çıkan gelişmeler:
DeepSeek Çığır Açabilecek Bir Yapay Zeka Üzerinde Çalışıyor
OpenAI Kendi AI Çipini Geliştiriyor
Yapay Zeka Şirketlerinin Telif Sorunu Büyüyor
Bu anlaşmadan kısa süre sonra bu kez de Midjourney benzer bir dava haberiyle gündeme geldi. Disney ve Universal'dan sonra Warner Bros. da telif haklarıyla korunan eser ve karakterlerini izin almadan kullandığı için Midjourney'ye dava açtı. Anthropic gibi Midjourney de bu davayı kapatmak için milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalabilir.
Fotoğrafları 3D Dünyalara Dönüştüren Yapay Zeka: Tencent Voyager
İlk aşamada görsel ve video üreten üretken yapay zekalar, son dönemde artık interaktif 3D dünyalar da yaratabilecek hâle gelmiş durumda. Nitekim 3D dünyalar oluşturabilen AI araçlarının sayısı hızla artıyor. Onlara bu hafta bir yenisi daha eklendi. Çinli Tencent tarafından kullanıma sunulan HunyuanWorld-Voyager, fotoğrafları 3D dünyalara dönüştürebiliyor.
Voyager, bir fotoğrafı kullanıcı tarafından tanımlanan kamera hareketleriyle birleştirerek çalışıyor. Kaydırma, eğim veya sahneye doğru ilerleme gibi yönlendirmelerle model, hem renkli videoyu hem de eş zamanlı derinlik haritalarını üretiyor. Bu derinlik bilgisi, sahnedeki nesnelerin konumlarının tutarlı kalmasını sağlıyor. Sistem, her yeni kareyi üç boyutlu noktalar üzerinden önceki içerikle karşılaştırarak mekansal bütünlüğü korumaya çalışıyor. Ancak uzun süreli veya karmaşık kamera hareketlerinde, özellikle de 360° dönüşlerde bozulmalar ortaya çıkabiliyor.
Türkçe Seslendirme Yapabilen Yeni Yapay Zeka: Chatterbox Multilingual
Yazılı metinleri sanki bir insan tarafından seslendiriliyormuş gibi gerçekçi duygu ve tonlamalarla seslendirebilen yapay zekalara bu hafta bir yenisi daha eklendi. Açık kaynak kodlu olarak yayınlanan Chatterbox Multilingual, ElevenLabs gibi paralı modellere yakın bir performans sunuyor. Bu yaz çıkan Chatterbox'ın yeni versiyonu, İngilizce dışında 23 dilde daha seslendirme yapabiliyor. Üstelik bu dillerden biri de Türkçe. Chatterbox Multilingual, GitHub ve Hugging Face gibi platformlar üzerinden ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Anthropic'in Yükselişi Sürüyor
Yapay Zeka, Yazılım Dünyasını Ele Geçiriyor
Coinbase'de yaşanan bu değişim şimdilik münferit bir olay gibi görünse de aslında sektör genelindeki gidişatın ayak sesleri olarak da okunabilir. Başta Silikon Vadisi şirketleri olmak üzere pek çok şirket kod yazma görevlerinin önemli bir bölümünü yapay zekaya devrederken, geri kalan yazılımcılar da bu araçları kullanmak zorunda kalacak. En azından mevcut gidişat bunu gösteriyor.
Yapay Zeka Destekli Steteskop Kalp Hastalıklarını 15 Saniyede Tespit Edebiliyor
Bu yenilikçi cihazda, normal steteskoptaki uç kısmının (hastanın göğsüne yerleştirilen kısım) yerini dijital bir ünite alıyor. Bu dijital ünite, aynı anda hem elektriksel sinyalleri (EKG) kaydediyor hem de mikrofon aracılığıyla kan akışını dinliyor. Bu veriler daha sonra bulut tabanlı yapay zeka algoritmalarına gönderiliyor ve hastanın kalp sağlığı hakkında hızlı bir rapor oluşturuluyor.
İsviçre Kendi Yapay Zeka Modelini Çıkardı
ChatGPT ya da Gemini gibi kapalı sistemlerden farklı olarak Apertus’un en büyük iddiası, geliştirme sürecinin tamamen şeffaf olması. Modelin mimarisi, eğitim verileri, ağırlıkları ve hatta ara denetim noktaları dahi kamuya açık şekilde paylaşılıyor. Tamamen kamuya açık kaynaklarla eğitilen Apertus, telif ihlalleri yapmadan ya da izinsiz veri toplamadan da büyük dil modelleri geliştirilebileceğini göstermesiyle sembolik bir önem de taşıyor.
Google'ın Video Oluşturma Aracı Veo 3, Fotoğraflar Uygulamasına Geldi
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa
Yapay zekâ devi OpenAI, 2029 yılına kadar 115 milyar dolar daha yatırım yapmayı planlıyor. Şirket bu yatırımla hem veri merkezi ağını büyütecek hem de kendi AI çiplerini üretmeye başlatacak.
OpenAI, geçtiğimiz hafta bir gencin intiharına yardımcı olmakla suçlanan ChatGPT'ye ebeveyn kontrolleri ekleyeceğini açıkladı. Ebeveyn kontrolleri sayesinde ebeveynler kendi ChatGPT hesaplarını ergen çocuklarının hesaplarıyla bağlayabilecek.
Apple, yeni Siri’nin arama özelliğinde Google ile çalışma ihtimali üzerinde duruyor. Kullanıcılara web’den derlenen bilgilerin özetlerini sunacak bu yeni sistem, Google'ın yapay zekasından güç alabilir.
xAI’da üst düzey ayrılıklar sürüyor. CFO Mike Liberatore Temmuz sonunda görevini bırakırken, şirketin kurucu ortakları ve üst düzey yöneticileri de son aylarda istifa etti.
Yerli yazılım şirketi Etiya'nın kurumsal kullanıma yönelik yapay zeka platformu, Gartner Magic Quadrant raporunda yer almayı başardı.
Yaklaşık beş yıl önce 2030'a kadar bir net-sıfır şirketine dönüşmeyi vaat eden Google, şimdi bu sözünden dönüyor. Net-sıfır emisyon vaadi, şirketin sitesinden sessiz sedasız kaldırıldı.
Yapay zeka alanındaki yatırımlarını hızla büyüten OpenAI, Hindistan’da en az 1 gigavat (GW) kapasiteye sahip dev bir veri merkezi kurmak için çalışmalara başladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?