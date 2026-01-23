Yapay zeka için tarihi adım: Güney Kore kapsamlı yasayı uygulamaya aldı

Tam Boyutta Gör Güney Kore, yapay zekayı düzenlemek amacıyla hazırladığı Yapay Zeka Temel Yasası’nı 22 Ocak itibarıyla yürürlüğe sokarak bu alanda dünyada ilk kapsamlı yasal çerçeveyi hayata geçiren ülkelerden biri oldu. Düzenleme, yapay zekanın hangi alanlarda, nasıl ve hangi sorumluluklarla kullanılacağını netleştirmeyi amaçlıyor.

Güney Kore yapay zekayı yasayla sınırladı

Yeni yasa, özellikle yüksek etkili olarak tanımlanan yapay zeka kullanım alanlarına odaklanıyor. Nükleer güvenlik, içme suyu üretimi, ulaşım altyapıları, sağlık hizmetleri ve kredi değerlendirme gibi finansal süreçler bu kapsama dahil ediliyor. Bu alanlarda kullanılan yapay zeka sistemlerinin tamamen otonom çalışmasına izin verilmiyor ve insan denetimi zorunlu tutuluyor.

Yasanın bir diğer önemli ayağını şeffaflık yükümlülükleri oluşturuyor. Şirketlerin, yüksek etkili veya üretken yapay zeka kullanan ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıları önceden bilgilendirmesi gerekiyor. Ayrıca, yapay zeka tarafından üretilen çıktının gerçek insan üretiminden ayırt edilmesinin zor olduğu durumlarda açık etiketleme yapılması şart koşuluyor.

Bilim ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı, yasal çerçevenin amacının yapay zekanın benimsenmesini yavaşlatmak değil, aksine güvenli bir temel oluşturarak kullanımını teşvik etmek olduğunu vurguluyor. Tasarının hazırlanma sürecinde kapsamlı istişareler yapıldığı ve şirketlere, idari para cezalarının uygulanmaya başlamasından önce en az bir yıllık bir geçiş süresi tanınacağı belirtiliyor.

Yapay zeka regülasyonunda Güney Kore’nin Avrupa ve ABD’den farkı ne?

Yaptırımlar tarafında ise Güney Kore yasası, Avrupa Birliği düzenlemelerine kıyasla daha sınırlı cezalar öngörüyor. Örneğin üretken yapay zekanın etiketlenmemesi durumunda şirketler 30 milyon won, yani yaklaşık 20.400 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Avrupa Birliği’nde ise benzer ihlaller, küresel cironun yüzde 1’inden başlayıp, yüksek riskli yapay zeka kullanımına ilişkin yasakların ihlalinde yüzde 7’ye kadar çıkabiliyor.

Yapay zeka düzenlemeleri konusunda küresel tablo hâlâ parçalı bir görünüm sergiliyor. ABD, inovasyonu frenlememek adına daha hafif ve sektör odaklı bir yaklaşım benimserken, Çin belirli kurallar getirmiş ve küresel koordinasyon için bir kurum kurulmasını önermiş durumda. Güney Kore’nin attığı bu adım, erken düzenleme avantajı ile esneklik kaybı riski arasında hassas bir denge kurmaya çalıştığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu yasanın, Asya merkezli yapay zeka girişimleri ile Avrupa ve ABD merkezli şirketler arasındaki rekabet dinamiklerini nasıl etkileyeceği, sadece Güney Kore için değil, küresel teknoloji ekosistemi için de yakından izlenecek bir gösterge olacak.

