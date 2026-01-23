Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka için tarihi adım: Güney Kore kapsamlı yasayı uygulamaya aldı

    Güney Kore bir ilke imza atarak yapay zeka yasalarını yürürlüğe aldı. Yeni düzenleme neler getiriyor ve küresel rekabette dengeler nasıl değişecek? İşte detaylar:

    Yapay zeka için tarihi adım: Güney Kore yasayı uygulamaya aldı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, yapay zekayı düzenlemek amacıyla hazırladığı Yapay Zeka Temel Yasası’nı 22 Ocak itibarıyla yürürlüğe sokarak bu alanda dünyada ilk kapsamlı yasal çerçeveyi hayata geçiren ülkelerden biri oldu. Düzenleme, yapay zekanın hangi alanlarda, nasıl ve hangi sorumluluklarla kullanılacağını netleştirmeyi amaçlıyor.

    Güney Kore yapay zekayı yasayla sınırladı

    Yeni yasa, özellikle yüksek etkili olarak tanımlanan yapay zeka kullanım alanlarına odaklanıyor. Nükleer güvenlik, içme suyu üretimi, ulaşım altyapıları, sağlık hizmetleri ve kredi değerlendirme gibi finansal süreçler bu kapsama dahil ediliyor. Bu alanlarda kullanılan yapay zeka sistemlerinin tamamen otonom çalışmasına izin verilmiyor ve insan denetimi zorunlu tutuluyor.

    Yasanın bir diğer önemli ayağını şeffaflık yükümlülükleri oluşturuyor. Şirketlerin, yüksek etkili veya üretken yapay zeka kullanan ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıları önceden bilgilendirmesi gerekiyor. Ayrıca, yapay zeka tarafından üretilen çıktının gerçek insan üretiminden ayırt edilmesinin zor olduğu durumlarda açık etiketleme yapılması şart koşuluyor.

    Bilim ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı, yasal çerçevenin amacının yapay zekanın benimsenmesini yavaşlatmak değil, aksine güvenli bir temel oluşturarak kullanımını teşvik etmek olduğunu vurguluyor. Tasarının hazırlanma sürecinde kapsamlı istişareler yapıldığı ve şirketlere, idari para cezalarının uygulanmaya başlamasından önce en az bir yıllık bir geçiş süresi tanınacağı belirtiliyor.

    Yapay zeka regülasyonunda Güney Kore’nin Avrupa ve ABD’den farkı ne?

    Yaptırımlar tarafında ise Güney Kore yasası, Avrupa Birliği düzenlemelerine kıyasla daha sınırlı cezalar öngörüyor. Örneğin üretken yapay zekanın etiketlenmemesi durumunda şirketler 30 milyon won, yani yaklaşık 20.400 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Avrupa Birliği’nde ise benzer ihlaller, küresel cironun yüzde 1’inden başlayıp, yüksek riskli yapay zeka kullanımına ilişkin yasakların ihlalinde yüzde 7’ye kadar çıkabiliyor.

    Yapay zeka düzenlemeleri konusunda küresel tablo hâlâ parçalı bir görünüm sergiliyor. ABD, inovasyonu frenlememek adına daha hafif ve sektör odaklı bir yaklaşım benimserken, Çin belirli kurallar getirmiş ve küresel koordinasyon için bir kurum kurulmasını önermiş durumda. Güney Kore’nin attığı bu adım, erken düzenleme avantajı ile esneklik kaybı riski arasında hassas bir denge kurmaya çalıştığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu yasanın, Asya merkezli yapay zeka girişimleri ile Avrupa ve ABD merkezli şirketler arasındaki rekabet dinamiklerini nasıl etkileyeceği, sadece Güney Kore için değil, küresel teknoloji ekosistemi için de yakından izlenecek bir gösterge olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung kurutma makinesi yorumları kadınlar kulübü felsefenin diğer alanlarla ilişkisi telefonunuz bağlanamamaktadır ne demek mokar ne demek tefeci senetle para

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4
    Monster Huma H4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum