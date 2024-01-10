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    Yapay zekanın keşfettiği madde, pillerdeki lityum kullanımını %70 azaltabilir: İşte Microsoft'un keşfi

    Microsoft ve ABD'deki bir laboratuvarın işbirliğiyle gerçekleşen çalışma sonucu potansiyel bir pil malzemesi bulundu. Keşfedilen bu madde bataryalardaki lityum kullanımını %70 azaltabilir.
    Yapay zeka sayesinde pillerdeki lityum kullanımı %70 azalabilir Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ve süper bilgisayarlar ile yeni pil materyalleri keşfi hızlanıyor. Microsoft ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı (PNNL) işbirliğiyle gerçekleşen çalışma sonucu potansiyel bir madde bulundu. Keşfedilen bu madde bataryalardaki lityum kullanımını %70 azaltabilir.

    20 yıl sürecek iş 9 ayda tamamlandı

    Microsoft'tan araştırmacılar 32 milyon potansiyel inorganik madde içinden 18 gelecek vadeden adayı, yapay zeka ve süper bilgisayarlar kullanarak, bir haftadan kısa bir sürede tespit etmeyi başardı. Geleneksel laboratuvar yöntemleri kullanılmış olsaydı, bu elementin tamamlanması 20 yıldan uzun sürebilirdi. Başlangıcından itibaren, çalışan bir batarya prototipi geliştirme süreci 9 aydan kısa sürdü.

    Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Jason Zande yaptığı açıklamada hedeflerinin, "250 yıllık bilimsel buluşları gelecek 25 yıla sığdırmak" olduğunu söyledi: "Bunun gibi teknolojilerin bize bu hedefte yardımcı olacağını düşünüyoruz. Gelecekte bu gibi bilimsel gelişmeleri yapmanın yolunun bu olduğunu düşünüyorum."

    Yeni bulanan ve N2116 adı verilen madde, katı haldeki bir elektrolit, ve bilim insanları tarafından bir hammaddeden çalışan bir prototipe dönüştürülene kadar test edildi. Bu madde sürdürülebilir bir enerji depolama çözümü olma potansiyelini de taşıyor çünkü katı bazlı piller, geleneksel sıvı ya da jel benzeri lityum pillerden daha güvenli. Daha hızlı şarj olan katı hal pillerin, binlerce kez şarj edilebilmesi sayesinde yakın gelecekte daha fazla enerji yoğunluğu sağlayacağı da umut ediliyor.

    2030'a kadar lityum talebi 10 kat artacak

    Lityum, piyasa değeri ve gümüşi rengi nedeniyle genellikle "beyaz altın" olarak adlandırılıyor. Lityum iyon pillerinen önemli bileşenlerinden biri. Uluslararası Enerji Ajansı, dünya çapında elektrikli araçlara talebin artmasıyla, gelecek iki yıl içinde lityum kıtlığı yaşamaya başlayabileceğimiz uyarısını yapıyor. ABD Enerji Bakanlığı da 2030 itibarıyla lityum-iyon pillere olan talebin 10 katına çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle üreticiler sürekli olarak yeni batarya fabrikaları inşa ediyor.

    Lityum madenciliği de tartışmalı bir konu. Üretime geçmesi yıllar sürebiliyor ve çevreye ciddi etkileri var. Lityum çıkarmak için çok büyük miktarda su ve enerji kullanılması gerekiyor. Londra'daki Imperial College'da pil araştırmacılardan oluşan bir ekibi yöneten Dr Nuria Tapia-Ruiz, az lityum içeren ve enerjiyi iyi depolayan her maddenin, lityum-iyon pil endüstrisi için "kutsal" olacağını söylüyor: "Yapay zeka ve süper bilgisayarlar, yüksek performanslı maddelerin tespitinde, gelecek yıllarda pil araştırmacıları için hayati önemde olacak."

    Ancak İskoçya'daki Strathclyde Üniversitesi'nden Dr Edward Brightman, yeni teknolojinin dikkatli ele alınması gerektiği uyarısını yapıyor: "Suni ya da ilk bakışta iyi görünen sonuçlar ortaya koyabilir. Ancak bu maddeler hali hazırda bilinen ya da laboratuvarda sentezlenemeyecek maddeler olabilir."

    Son keşif sürecinde kullanılan süper bilgisayarlar, çok sayıda bilgisayarı içinde barındırıyor ve karmaşık bilimsel ve matematiksel işlemleri yapabiliyor. Microsoft tarafından geliştirilen yapay zeka modülüyse, moleküler veriler üzerine eğitilmiş ve kimya çözebilen bir teknoloji. Zander "Bu yapay zeka bilimsel verilere ve maddelere dayanıyor. Veriler, bilimsel keşiflerde kullanmak için çok güvenli" diyor.

    Yapay zeka, pillerde kullanılabilecek potansiyel madde sayısını 18'e düşürdükten sonra, PNNL'den pil uzmanları bu maddeleri inceledi ve laboratuvarda üzerinde çalışacakları son maddeyi belirledi. PNNL'den Karl Mueller, yapay zeka sayesinde "meyve verebilecek bir alana çok daha hızlı ulaştıklarını" söyledi. Mueller'e göre son keşif, yapay zekanın inovasyon süreçlerini ne kadar hızlandırabileceğini gösteriyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 14 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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