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    Kayıpsız 500 bin km yapabilen bataryalar yolda: Adım adım katı hal pillerine

    Volkswagen'in yan kuruluşu PowerCo, katı hal piller geliştiren QuantumScape'in bataryalarını teste tabi tuttu. 1000 şarj döngüsü sonucunda bataryalarda neredeyse hiç kapasite kaybı olmadı.
    Kayıpsız 500 bin km yapabilen bataryalar geliyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in yan kuruluşu PowerCo, katı hal piller geliştiren QuantumScape'in bataryalarını teste tabi tutarak dayanıklılığını ölçtü. 1000 şarj döngüsü sonucunda bataryalarda neredeyse hiç kapasite kaybı olmadı.

    QuantumScape, on seneyi aşkın süre boyunca yüksek enerji yoğunluğuna sahip, daha hızlı şarj olan ve daha güvenli katı hal bataryaları geliştirmek için çalışıyor. Volkswagen'in de yatırım yaptığı şirket endüstrideki en umut vadeden katı hal batarya teknolojilerinden birine sahip.

    Aralık 2022'de şirket, 24 katmanlı katı hal hücrelerinden oluşan ilk partiyi test için aralarında Volkswagen'in de bulunduğu partnerlerine teslim etti. O zamandan sonra QuantumScape daha fazla enerji yoğunluğuna sahip hücreler geliştirdiğini ve performans hedeflerini aştığını duyurmuştu.

    Yakın zamanda Volkswagen Grubu'nun batarya yan kuruluşu PowerCo, QuantumScape'in 24 katmanlı hücreleriyle kendi dayanıklılık testlerini tamamladı. Batarya ömründe çok az bir azalmanın gerçekleştiği testin sonuçları gelecekteki elektrikli araçlar için heyacan verici.

    Almanya'nın Salzgitter sehrindeki laboratuvarda gerçekleştirilen testte 1000 şarj döngüsünden geçirilen hücreler orjinal kapasitesinin %95'ini korumayı başardı. Bu da 500 km menzilli bir otomobilin çok az menzil kaybıyla 500 bin km yol gidebileceği anlamına geliyor.

    Kayıpsız 500 bin km yapabilen bataryalar geliyor Tam Boyutta Gör

    Hücreler diğer kriterleri de karşıladı

    Geliştirme aşamasındaki katı hal hücreleri için endüstri standardı hedefi 700 şarj döngüsü ve maksimum %20 kapasite kaybı olsa da PowerCo, QuantumScape'in katı hal hücresinin bu beklentileri aştığını belirtiyor ve geliştiricinin kendi raporunda ana hatlarıyla belirtilen sonuçlarını doğruluyor. Ayrıca enerji yoğunluğu yüksek olan pil hücreleri, hızlı şarj, güvenlik ve kendi kendine deşarj gibi diğer test kriterlerini de karşıladı veya aştı. PowerCo CEO'su Frank Blome şunları söyledi:

    "Bunlar, katı hal hücresinin potansiyelini etkileyici bir şekilde destekleyen çok cesaret verici sonuçlar. Bu gelişmenin nihai sonucu, uzun mesafelere olanak tanıyan, süper hızlı şarj edilebilen ve pratik olarak eskimeyen bir pil hücresi olabilir. Katı hal hücresine ikna olduk ve ortağımız QuantumScape ile seri üretime yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

    Bir sonraki hedef büyük ölçekli seri üretim

    PowerCo, Volkswagen Grubu için geliştirilen birleşik hücre konsept tasarımının halihazırda QuantumScape'in katı hal hücre teknolojisine ev sahipliği yapmaya uygun olduğunu belirtti. Bir sonraki adım, elektrikli araçların "kutsal kasesi" olarak kabul edilen katı hal pillerin büyük ölçekli üretimi ve bu üretim süreçlerini mükemmelleştirmek olacak.

    QuantumScape'in uygulanabilir, ölçekli üretime ulaşmadan önce hala yapması gereken çok iş var, ancak Volkswagen uzun menzilli, katı hal bataryalı araçlar sunma umuduyla desteğini sürdürmeyi planlıyor. QuantumScape'in kurucusu ve CEO'su Jagdeep Singh pilleri hakkında şunları söyledi:

    "Volkswagen Grubunun PowerCo testinden elde edilen bu sonuçlar, QuantumScape'in anotsuz katı hal lityum-metal hücrelerinin olağanüstü performans gösterebildiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu teknolojiyi pazara sunmak için yapacak daha çok işimiz olsa da, benzer koşullar altında karşılaştırılabilir bir döngü sayısında bu kadar yüksek enerji tutabilen başka bir lityum metal pilin olduğunu bilmiyoruz. Bu teknolojiyi sanayileştirmek ve mümkün olan en kısa sürede pazara sunmak için Volkswagen Grubu ve PowerCo ile yakın işbirliği içinde çalışmaktan heyecan duyuyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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