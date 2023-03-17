Yapay zeka CEO olarak atandı, şirketin değeri yükseldi

Tam Boyutta Gör Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT geçtiğimiz yılın sonlarında popüler olsa da bir video oyun şirketi çok daha öncesinde bir yapay zeka botunu CEO olarak atadı. Elde edilen verilere göre yapay CEO, şirketin değerini borsada ciddi bir oranda artırmayı da başardı.

Yapay zekâ CEO oldu

Ağustos ayında Çinli oyun şirketi NetDragon Websoft, yan kuruluşu Fujian NetDragon Websoft'un başına Tang Yu adında "yapay zeka destekli insansı bir robot" atadığını duyurdu. NetDragon hisseleri o zamandan bu yana Hong Kong'da listelenen en büyük şirketleri takip eden Hang Seng Endeksinden daha iyi performans gösteriyor. Google Finance'e göre şirketin hisseleri son altı ayda yüzde 10 arttı ve değeri 1 milyar doların üzerine çıktı.

Duyuru sırasında NetDragon, botun karar verme ve risk yönetimi için verimliliği artıracağını ve "tüm çalışanlar için adil ve verimli bir işyeri sağlamaya" yardımcı olacağını söyledi. NetDragon Yönetim Kurulu Başkanı Dejian Liu bir basın açıklamasında, "Yapay zekanın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanarak işin yürütme şeklini geliştirmek ve stratejik büyüme sağlamak için yapay zekanın benimsenmesini vurguladı. Dejian Liu, ayrıca yaptıkları bu hamlenin firmanın "metaverse tabanlı çalışan bir topluluğa" dönüşme hedeflerinin bir parçası olduğunu aktardı.

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Bir robotu CEO olarak atayan ilk şirket NetDragon olsa da, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 2017 yılında "bir robotun 30 yıl içinde en iyi CEO olarak Time dergisinin kapağında yer alacağını" öngörmüştü. Şimdilerde Microsoft ve Google başta olmak üzere teknoloji firmaları ürünlerine yapay zekayı eklemek istiyor. En gelişmiş yapay zekanın OpenAI’ın yeni duyurduğu GPT-4 modeli olduğu aktarılıyor. GPT-4, şimdiden Baro, LSATS (Hukuk Fakültesi Kabul Testi) ve SAT’nin (Eğitim Yetenek Testi) Okuma ve Matematik testlerinin de aralarında yer aldığı çok çeşitli sınavları geçebileceğini kanıtladı.

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