Yapay zeka CEO olarak atandı, şirketin değeri yükseldi

Yapay zekâ CEO oldu
Ağustos ayında Çinli oyun şirketi NetDragon Websoft, yan kuruluşu Fujian NetDragon Websoft'un başına Tang Yu adında "yapay zeka destekli insansı bir robot" atadığını duyurdu. NetDragon hisseleri o zamandan bu yana Hong Kong'da listelenen en büyük şirketleri takip eden Hang Seng Endeksinden daha iyi performans gösteriyor. Google Finance'e göre şirketin hisseleri son altı ayda yüzde 10 arttı ve değeri 1 milyar doların üzerine çıktı.
Bir robotu CEO olarak atayan ilk şirket NetDragon olsa da, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 2017 yılında "bir robotun 30 yıl içinde en iyi CEO olarak Time dergisinin kapağında yer alacağını" öngörmüştü. Şimdilerde Microsoft ve Google başta olmak üzere teknoloji firmaları ürünlerine yapay zekayı eklemek istiyor. En gelişmiş yapay zekanın OpenAI’ın yeni duyurduğu GPT-4 modeli olduğu aktarılıyor. GPT-4, şimdiden Baro, LSATS (Hukuk Fakültesi Kabul Testi) ve SAT’nin (Eğitim Yetenek Testi) Okuma ve Matematik testlerinin de aralarında yer aldığı çok çeşitli sınavları geçebileceğini kanıtladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)