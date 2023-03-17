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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka CEO olarak atandı, şirketin değeri yükseldi

    Çin merkezli NetDragon Websoft, dünyada bir yapay zekayı CEO olarak atayan ilk şirket olduğunu açıkladı. Yapay zeka CEO, şirketin değerini ise yükseltmeyi başarmış gibi görünüyor.
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    yapay zeka ceo Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT geçtiğimiz yılın sonlarında popüler olsa da bir video oyun şirketi çok daha öncesinde bir yapay zeka botunu CEO olarak atadı. Elde edilen verilere göre yapay CEO, şirketin değerini borsada ciddi bir oranda artırmayı da başardı.

    Yapay zekâ CEO oldu

    Ağustos ayında Çinli oyun şirketi NetDragon Websoft, yan kuruluşu Fujian NetDragon Websoft'un başına Tang Yu adında "yapay zeka destekli insansı bir robot" atadığını duyurdu. NetDragon hisseleri o zamandan bu yana Hong Kong'da listelenen en büyük şirketleri takip eden Hang Seng Endeksinden daha iyi performans gösteriyor. Google Finance'e göre şirketin hisseleri son altı ayda yüzde 10 arttı ve değeri 1 milyar doların üzerine çıktı.

    Yapay zeka, sonunda bir şirketin CEO’su oldu!
    Duyuru sırasında NetDragon, botun karar verme ve risk yönetimi için verimliliği artıracağını ve "tüm çalışanlar için adil ve verimli bir işyeri sağlamaya" yardımcı olacağını söyledi. NetDragon Yönetim Kurulu Başkanı Dejian Liu bir basın açıklamasında, "Yapay zekanın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanarak işin yürütme şeklini geliştirmek ve stratejik büyüme sağlamak için yapay zekanın benimsenmesini vurguladı. Dejian Liu, ayrıca yaptıkları bu hamlenin firmanın "metaverse tabanlı çalışan bir topluluğa" dönüşme hedeflerinin bir parçası olduğunu aktardı.

    Bir robotu CEO olarak atayan ilk şirket NetDragon olsa da, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 2017 yılında "bir robotun 30 yıl içinde en iyi CEO olarak Time dergisinin kapağında yer alacağını" öngörmüştü. Şimdilerde Microsoft ve Google başta olmak üzere teknoloji firmaları ürünlerine yapay zekayı eklemek istiyor. En gelişmiş yapay zekanın OpenAI’ın yeni duyurduğu GPT-4 modeli olduğu aktarılıyor. GPT-4, şimdiden Baro, LSATS (Hukuk Fakültesi Kabul Testi) ve SAT’nin (Eğitim Yetenek Testi) Okuma ve Matematik testlerinin de aralarında yer aldığı çok çeşitli sınavları geçebileceğini kanıtladı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 6 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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