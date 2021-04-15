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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yapı ve Kredi Bankası’na büyük şok: Veriler satıldı

    Bir çalışan yetkilerini kötüye kullanarak 2484 kişinin önemli finansal verilerini üçüncü taraflara sattığı belirtiliyor. KVKK veri ihlalini sitesinde duyurdu.
    15 Nisan 2021, 21:18 (14 sa.)
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yapı ve Kredi Bankası’na büyük şok: Veriler satıldı
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    Artık hiç bir verimiz güvende değil diye düşündüğümüz günleri yaşıyoruz. Yemek Sepeti, Facebook, Clubhouse birbiri ardına siber saldırıya uğrayarak kullanıcı verilerini kaptırdı. Şimdi ise bizzat içeriden bir veri sızıntısı yaşandı.

    Yapı ve Kredi hedefte

    Kişisel Verileri Koruma Kurulunun internet sitesinde yapılan duyuruya göre Yapı ve Kredi Bankası çalışanlarından biri Bankalar Birliği Risk Merkezi istihbarat kayıtları sorgulama yetkisini görevi dışında kullandı.

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    Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı"

    İlgili çalışan yaptığı sorgulamaları daha sonra üçüncü taraflara aktardı. Sorgulamalar içerisinde TC kimlik numarası, ad, soyad, iletişim bilgileri, kredi risk ve teminat durumu, ödeme performans bilgileri, karşılıksız çek ve protestolu senet ödeme bilgileri yer alıyordu. Toplamda 2484 kişinin ihlalden etkilendiği belirtiliyor.

    Söz konusu ihlal Türkiye Bankalar Birliği’nin 10.02.2021 tarihli yazısına istinaden başlayan soruşturma sonucunda 05.04.2021 tarihinde tespit edilmiş. KVKK da ilgili yönetmeliklere istinaden veri ihlali bildirimini internet sitesinde yayınlamış.

    Sıkı bir rekabetin olduğu bankalar arasında bu tarz verilerin sızdırılması haliyle önemli zararlar doğurabiliyor. Verileri satan kişiye ne tür cezalar verileceği ise merak konusu.



    https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6950/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Yapi-ve-Kredi-Bankasi-AS
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    T teknodetay86 13 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mernis veritabanı , nüfus müdürlüğü tarafından bankalara , belediyelere , ve diğer şirket ve kişilere erişime kapatılmalıdır. Herhangi bir şirketteki eleman veya memur vatandaşın izni ve haberi olmadan onunla ilgili sorgu yapabiliyor. Veri çekebilir.

    Cimer üzerinden nüfus müdürlüğüne yazmak lazım.


    Sistemde çok büyük açık var. Kişisel veriler ayaklar altında
    Mernis veritabanı , nüfus müdürlüğü tarafından bankalara , belediyelere , ve diğer şirket ve kişilere erişime kapatılmalıdır. Herhangi bir şirketteki eleman vey...
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    2 Yanıt Yanıtla +57
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    şopen27 (Nuri Özdemirler) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Satılmadık bi götüm kaldı onuda kendi elimle verecem rahatlayın amk
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    Rachsuchtig 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Ahmet DOĞAN
    mernis.sql.tar.gz
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    4
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım sırada hangi kurumda veri sızıntısı (satışı) olacak.
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aracımı satışa koydum, sadece plaka bilgisi vardı. Birisi, polis amca oğlu yardımıyla plakadan benim telefon numaramı bulup whatapp'tan mesaj atmıştı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    J jackalxxxx4 (e d) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) 3qzotix
    mahkemeye ver tazminat davası aç. numaranı rızan dışında başka yerlerden temin etmeleri suç. 100.000 TL üzeri parar cezası var. bana da avukatım söyledi. birinin numarasını verdi benden aldığını söyleme izinsiz numara paylaşımı suç ve para cezası var dedi. istersen mahkemeye ver. madem onlar uyanık sende uyanıklık yap. o poliste bir daha ona buna numara vermeye yanaşmaz. benimki tavsiye değil sadece düşüncemdir.
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    Portraitclub 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu etkilenen vatandaşlara herhangi bir ödeme yapılacak mı? Zararı gören başkası ceza uygulayıp parayı alan başkası. Ne güzel dünya
    Yanıtla +2
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    B Brother ToLGa 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lan ülke hakkaten garip bir hal aldı iyice , hiç bir şekilde hak hukuk adaletin olmadığı 3. Değil 5. Dünya ülkesi olduk Afrikadaki kabile ülkesinden hallice
    Yanıtla +9
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    Mbaydar76 (Mehmet BAYDAR) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    bence yapılan her sorgulama sonucunda TCNin sahibin eğer sistemde kayıtlı cep numarası varsa SMS gönderilmeli SMS bedeli de sorguyu yapan kurum ödemeli. Böylelikle bilgim dışında sorgulama yapıldığında haberim olur, hiç bir kurum vs at koşturamaz.
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    T teknodetay86 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Mbaydar76
    Aynen öyle , e-devlete kayıtlı telefon numarasına sms gelecek ,doğrulama kodunu vatandaş kendi rızasıyla verirse ancak sorgulama veri çekebilme olmalıdır. Verinin sahibi benim , özel hayatım bunu elden ele gezmesine ben karar vermeliyim. Bürokrasiyi azaltalım derken , özel hayat ayaklar altına alındı.

    Mernis , takpas (tapu bilgileri , sahip olduğu gayrimenkuller) kps( kimlik paylaşım sistemi)

    Tc noyu ele geçiren , kişinin neyi var neyi yok ortaya döküyor. Ve kişinin haberi yok , rızası yok.
    Anayasaya aykırı en başta.


    Takpasa 29.12.2020 de sorgulamada kısıtlama getirildi bu arada ,iyi bir gelişme yaşandı.
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    şopen27 (Nuri Özdemirler) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Satılmadık bi götüm kaldı onuda kendi elimle verecem rahatlayın amk
    Yanıtla +31
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    DownFast 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Niye bankaya büyük şok bankaların tuzu kuru vatandaşa büyük şok yine verilerimiz çalındı gerçi ben alıştım ama olsun
    Yanıtla +3
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    LVL99 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu bilgilerle banka hesaplarının içini boşaltabilirler mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    K kayamtky 9 sa. ( Mesaj Silindi ) LVL99
    internet bankacılığı cep telefonundan şifre onayı aldığı müddetçe bu imkansız. Sim kart kişiye özeldir, şu anda hacker ların taklit edemediği tek şey sim kartdır. Bankacılık şifreni ele geçirse bile cep tel. onay engelini aşamaz.
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    E emremercan (emre mercan) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden 2484 ama neden

    Hedef ben miyim tayfun
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    @KlavYE@ (Kramer Noah) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sağlık geçmiş rapor görüntülemeyi e devletten kapatın. Özelinizi doktor harici görmesin hatta sadece doktor a izin verdiğinizde görüntülensin. E-Nabız
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    AdRenaLime 9 sa. ( Mesaj Silindi ) @KlavYE@
    nasıl yapıyoruz bunu
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