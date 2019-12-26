Yaptırımların yıldıramadığı Huawei: “İddialı bir B planımız var”

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ABD'nin uyguladığı sıkı yaptırımlara rağmen Huawei'nin akıllı telefon satışlarını artırmayı başardığını daha önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Aynı zamanda şirketin piyasaya sürdüğü yeni telefonlarında Google uygulama ve hizmetlerini kullanamamsı nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz.

Ayrıca Bkz. "Huawei, Nova'yı alt markaya dönüştürmeyi planlıyor"

Ancak Çinli teknoloji devi umutsuzluğa kapılmış değil. Huawei Mobil Servisleri (HMS) platformunda an itibariyle 50.000 uygulama mevcut. Bu rakam Google Play Store'a göre oldukça düşük kalsa da şirket kütüphaneyi genişletmek için var gücüyle çalışıyor.

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Geliştiricilere 1 milyar dolar fon

Medyayda çıkan haberlere göre Çinliler şu anda 1 milyon geliştiricinin desteğini almış durumdalar. Buna ek olarak şirket HMS ekosisteminin genişlemesini sağlayacak geliştiricilere ödenmek üzere 1 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor.

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Huawei başkanı Google ile işbirliğinin yeniden sağlanamaması durumunda "çok iddialı bir B planına" sahip olduklarını söyledi. Ren Zhengfei ne tür bir plandan bahsettiğini açıklamadı ancak HarmonyOS işletim sistemi ve Huawei Mobil Servisleri platformundan bahsettiği açık.

Deneyimli yönetici Huawei'nin sadece iki ila üç yıl içerisinde kendi küresel ekosistemini oluşturabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

https://www.ithome.com/0/465/196.htm