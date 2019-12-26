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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yaptırımların yıldıramadığı Huawei: “İddialı bir B planımız var”

    Huawei, Google ile yaşanan problemlerin çözülememesi durumunda izleyeceği yol haritası için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şirket başkanı bu konuda iddialı açıklamalar yaptı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yaptırımların yıldıramadığı Huawei: “İddialı bir B planımız var”
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    ABD'nin uyguladığı sıkı yaptırımlara rağmen Huawei'nin akıllı telefon satışlarını artırmayı başardığını daha önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Aynı zamanda şirketin piyasaya sürdüğü yeni telefonlarında Google uygulama ve hizmetlerini kullanamamsı nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, Nova'yı alt markaya dönüştürmeyi planlıyor"

    Ancak Çinli teknoloji devi umutsuzluğa kapılmış değil. Huawei Mobil Servisleri (HMS) platformunda an itibariyle 50.000 uygulama mevcut. Bu rakam Google Play Store'a göre oldukça düşük kalsa da şirket kütüphaneyi genişletmek için var gücüyle çalışıyor.

    Yaptırımların yıldıramadığı Huawei: “İddialı bir B planımız var”
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    Geliştiricilere 1 milyar dolar fon

    Medyayda çıkan haberlere göre Çinliler şu anda 1 milyon geliştiricinin desteğini almış durumdalar. Buna ek olarak şirket HMS ekosisteminin genişlemesini sağlayacak geliştiricilere ödenmek üzere 1 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor.

    Yaptırımların yıldıramadığı Huawei: “İddialı bir B planımız var”
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    Huawei başkanı Google ile işbirliğinin yeniden sağlanamaması durumunda "çok iddialı bir B planına" sahip olduklarını söyledi. Ren Zhengfei ne tür bir plandan bahsettiğini açıklamadı ancak HarmonyOS işletim sistemi ve Huawei Mobil Servisleri platformundan bahsettiği açık.

    Deneyimli yönetici Huawei'nin sadece iki ila üç yıl içerisinde kendi küresel ekosistemini oluşturabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.



    https://www.ithome.com/0/465/196.htm Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    YesimCirakli 15 dk.
    Çin'in bakış açısını sevmem fakat sırf yapılan haksızlığa karşı Huawei telefon almayı düşünebilirim. Eminim kullanıcısını üzmeyecektir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    koyunsayar 4 dk. YesimCirakli
    Umuyorum üzülürsün haksızlık nerede ?
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    Rachsuchtig 18 dk.
    Haberde kullanilan resimde whatsapp vs. yok eger HMS'de olsaydi oraya koyarlardi. resimdeki uygulamlarin cogu bati dünyasinda kullanilmiyor. Whatsapp, Instagram gibi uygulamlar olmazsa batida satmaz bu cihazlar.
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    smart1978 25 dk.
    Cin kulturune ve Cinlilere adina cok guzel gelismeler ... Elbette Amerika Huawei in Cin deki hakimiyeti kifayetsizdir ... :) ...
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