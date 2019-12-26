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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, Nova'yı alt markaya dönüştürmeyi planlıyor

    Huawei, Honor'un ardından yeni bir alt marka daha oluşturmaya hazırlanıyor. Çinli şirketin Nova serisini bağımsız bir marka haline getirmeyi planladığı ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, Nova'yı alt markaya dönüştürmeyi planlıyor
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    Bildiğiniz üzere Huawei'nin piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar arasında Nova serisi de bulunuyor. Ancak görünüşe bakılırsa "Nova" çok yakında bağımsızlığını ilan edecek.

    Ayrıca Bkz. "Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu"

    Şirkete yakın bir kaynaktan alınan bilgilere göre Nova, Huawei'nin alt markası haline gelecek. Hatta bu marka altında sadece akıllı telefonlar değil aynı zamanda akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar gibi çeşitli ürünlerin sunulacağı bildiriliyor.

    Huawei, Nova'yı alt markaya dönüştürmeyi planlıyor
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    İkinci Honor olacak

    Çinli şirket geçtiğimiz Haziran ayında Nova Mini Bluetooth adlı bir hoparlör çıkarmıştı. Ürün yelpazesinde buna benzer akıllı cihazlar göreceğiz.

    Sonuç olarak Nova'nın yeni bir alt markaya dönüşme ihtimali son derece yüksek. Yani ikinci bir Honor'un yolda olduğunu söyleyebiliriz ancak şu an bu konuda resmi bir açıklamanın olmadığını da belirtmek gerek.



    https://www.weibo.com/6048569942/Imwsv8iHZ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Survivalist 1 sa.
    Yav kardeşim 39592838 tane alt marka açmanın ne anlamı var anlamıyorum. Tüketicinin aklını karıştırmaktan başka bir şey değil
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