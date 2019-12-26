Huawei, Nova'yı alt markaya dönüştürmeyi planlıyor

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Bildiğiniz üzere Huawei'nin piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar arasında Nova serisi de bulunuyor. Ancak görünüşe bakılırsa "Nova" çok yakında bağımsızlığını ilan edecek.

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Şirkete yakın bir kaynaktan alınan bilgilere göre Nova, Huawei'nin alt markası haline gelecek. Hatta bu marka altında sadece akıllı telefonlar değil aynı zamanda akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar gibi çeşitli ürünlerin sunulacağı bildiriliyor.

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İkinci Honor olacak

Çinli şirket geçtiğimiz Haziran ayında Nova Mini Bluetooth adlı bir hoparlör çıkarmıştı. Ürün yelpazesinde buna benzer akıllı cihazlar göreceğiz.

Sonuç olarak Nova'nın yeni bir alt markaya dönüşme ihtimali son derece yüksek. Yani ikinci bir Honor'un yolda olduğunu söyleyebiliriz ancak şu an bu konuda resmi bir açıklamanın olmadığını da belirtmek gerek.

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