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    Yargıtay, araç kilometresini düşüren satıcının hapis cezasını onadı

    Tüketicinin satın aldığı aracın kilometresiyle oynandığını anlaması üzerine açılan dava Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, mahkemenin 'nitelikli dolandırıcılık' kararını yerinde buldu ve cezayı onadı.
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    Yargıtay'dan araç kilometresini düşüren satıcıya hapis cezası
    2. el araç alım satımında tüketicilerin mağduriyetine neden olan pek çok sorun yaşanıyor. Kilometre düşürme olayı da bunların en yaygın olanlarından bir tanesi. Yargıtay, bu konuda tüketicileri ilgilendiren bir karara imza attı.

    İHA'da yer alan habere göre, internet üzerinden 68 bin kilometrede bir otomobil için ilan sahibiyle anlaşmaya varan bir tüketici, bir süre sonra arızalanan otomobilini yetkili servise götürünce aracın gerçek kilometresinin 200 bin olduğunu öğrendi. Dolandırıldığını anlayan mağdur tüketici, Ağır Ceza Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

    Mahkeme, aracı satan kişiye 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezası verdi. Sanık, karara itiraz edince devreye Yargıtay girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; kilometresi düşürülmüş aracı değerinin üzerinde satmanın, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğuna dikkat çekti.

    Kararda şu ifadelere yer verildi:

    "Davacının aracı satın aldığı ancak aracın yetkili servise götürülmesi ile, aracın kilometre saatinin değiştirildiği ve 200 bin kilometrede olduğu tespit edilmiştir. Bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; tüm dosya çerçevesine göre sanığın mahkumiyetine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir. Mahkeme hükmünün onanmasına oy birliği ile kabul edilmiştir."

    Kilometre düşürme, bahse konu aracın değerini etkileyen bir unsur olduğu için 'nitelikli dolandırıcılık' kapsamına alınıyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre, bu suçu işleyenler 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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