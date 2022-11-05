Londra’nın yeni elektrikli tramvay otobüsleri sadece 10 dakikada şarj oluyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2001 yılından beri şehir ulaşımının büyük bir bölümünden sorumlu olan Transport for London, en yeni sıfır emisyonlu toplu taşıma aracını tanıttı. Bu fütürist, balonu andıran elektrikli tramvay otobüsleri, 2023'ten itibaren Crystal Palace'tan Orpington'a 358 nolu güzergahta çalışacak.
Elektrikli tramvay otobüsleri, Londra'nın en büyük otobüs operatörü Go Ahead tarafından İspanyol üretici Irizar'dan satın alındı. Irizar’ın Londra tramvay otobüsü resmi olarak ie Tram olarak bilinirken yeni araçlar Birleşik Krallık’ta sağdan direksiyonlu olarak kullanılacak.
Sadece 10 dakikada şarj oluyor
12 metre uzunluğundaki elektrikli tramvay otobüsleri, Londra'nın en uzun otobüs güzergahlarından birinde toplamda sadece 10 dakikada şarj olacak. Zira güzergahta kurulacak olan iki adet hızlı şarjlı ters çevrilmiş pantograf sistemi sayesinde araçlar yolculuklar arasında şarj edilecek. Ters çevrilmiş pantograf sistemi, halihazırda kullanılan ve oldukça verimli olan bir sistem.
Şu anda Londra'da toplu taşıma için kullanılan yaklaşık 850 elektrikli otobüs var. TfL, Otobüs Eylem Planında 2034 yılına kadar Londra'da sıfır emisyonlu bir otobüs filosu sağlamayı hedefliyor. Eğer ek finansman desteği sağlanırsa bu hedefe 2030’da ulaşılabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence