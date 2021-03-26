Yarış menajerliği oyunu GT Manager, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Tiny Digital Factory'nin yaptığı yarış menajerliği oyunu GT Manager, mobil cihazlar için yayınlandı.

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GT Manager'da yarışa sürücü koltuğunuzda değil, pitten yapılan taktiksel kararları alan kişi olarak katılıyorsunuz. Oyunda kendi ekibinizi yöneterek yarışlarda başarıyı elde etmeye çalışıyorsunuz. Oyun derin ve sürükleyici bir deneyim vaat ediyor. Yarış öncesi ve sonrası dahil olmak üzere, yapılan yatırımlar, bütçe yönetimi, eğitimler ve sponsorluklar gibi neredeyse tüm konularda karar veren kişi olacaksınız.

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Her ne kadar yarış dışında yönetecek olsanız da asıl zorluk sizleri yarış içerisinde bekliyor. Lastiklerin değişmesi gereken zamandan, pilotunuzun hızına kadar birçok kararı da yine siz vereceksiniz.

Oyun şu anda iOS ve Android kullanıcıları için erişime açılmış durumda. Mağazalardan ücretsiz olarak oyunu edinebilirsiniz. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

GT Manage‪r‬ THE TINY DIGITAL FACTORY Oyunlar Ücretsiz 626.9 MB

GT Manager Tiny Digital Factory Yarış Cihaza göre değişir

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