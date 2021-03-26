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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yarış menajerliği oyunu GT Manager, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    Bu sefer sürücü koltuğunda olmadığınız yarış oyunu GT Manager, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde App Store ve Google Play üzerinden yayınlandı.
    26 Mart 2021, 19:00 (2 sa.)
    360
    13
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yarış menajerliği oyunu GT Manager, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Tiny Digital Factory'nin yaptığı yarış menajerliği oyunu GT Manager, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Final Fantasy VIII Remastered, iOS ve Android için yayınlandı"

    GT Manager'da yarışa sürücü koltuğunuzda değil, pitten yapılan taktiksel kararları alan kişi olarak katılıyorsunuz. Oyunda kendi ekibinizi yöneterek yarışlarda başarıyı elde etmeye çalışıyorsunuz. Oyun derin ve sürükleyici bir deneyim vaat ediyor. Yarış öncesi ve sonrası dahil olmak üzere, yapılan yatırımlar, bütçe yönetimi, eğitimler ve sponsorluklar gibi neredeyse tüm konularda karar veren kişi olacaksınız.

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    Her ne kadar yarış dışında yönetecek olsanız da asıl zorluk sizleri yarış içerisinde bekliyor. Lastiklerin değişmesi gereken zamandan, pilotunuzun hızına kadar birçok kararı da yine siz vereceksiniz.

    Oyun şu anda iOS ve Android kullanıcıları için erişime açılmış durumda. Mağazalardan ücretsiz olarak oyunu edinebilirsiniz. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    GT Manage‪r‬ GT Manage‪r‬ GT Manage‪r‬ GT Manage‪r‬ THE TINY DIGITAL FACTORY Oyunlar Ücretsiz 626.9 MB

    GT Manager GT Manager GT Manager GT Manager Tiny Digital Factory Yarış Cihaza göre değişir



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    addidas_85 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ülkede kullanılamıyor diyor Play Store
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