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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Final Fantasy VIII Remastered, iOS ve Android için yayınlandı

    Square Enix'in popüler video oyun serisi Final Fantasy'nin sekizinci oyunu, Final Fantasy VIII Remastered ismi ile mobil cihazlar için yayınlandı.
    25 Mart 2021, 23:30 (44 dk.)
    144
    24
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Final Fantasy VIII Remastered, iOS ve Android için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı popüler video oyun serisi Final Fantasy'nin sekizinci oyunu Final Fantasy 8, Final Fantasy VIII Remastered ismi ile mobil cihazlar için yayınlandı.

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    Final Fantasy VIII Remastered, ilk olarak 1999'da PlayStation için yayınlanan Final Fantasy VIII'in iyileştirilmiş hali. Final Fantasy VIII, dünya çapında 9.6 milyon adetten fazla satan ve sevilen bir oyundu. Oyunun mobil versiyonu; yenilenmiş karakter modellerini, yüksek çözünürlüklü grafikleri ve daha fazla yeniliği barındırıyor.

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    Final Fantasy VIII Remastered şu anda iOS ve Android için erişilebilir durumda. Oyunun hem App Store'daki fiyatı hem de Google Play'deki fiyatı 159,99 TL. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Ayrıca geçtiğimiz haftalarda mobil için iki farklı Final Fantasy oyunu duyurulmuştu. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

    FINAL FANTASY VIII Remastere‪d‬ FINAL FANTASY VIII Remastere‪d‬ FINAL FANTASY VIII Remastere‪d‬ FINAL FANTASY VIII Remastere‪d‬ SQUARE ENIX Co., Ltd. Oyunlar ₺159,99 2.6 GB

    FINAL FANTASY VIII Remastered FINAL FANTASY VIII Remastered FINAL FANTASY VIII Remastered FINAL FANTASY VIII Remastered SQUARE ENIX Co.,Ltd. Rol Oyunu ₺159,99 73M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086157/final-fantasy-viii-remastered-comes-to-ios-and-android/
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