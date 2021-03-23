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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yarış oyunu Project Cars GO, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    Popüler yarış oyunu serisi Project Cars'ın mobil versiyonu Project Cars GO, ücretsiz bir şekilde iOS ve Android için yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Mart 2021, 22:30 (10 dk.)
    24
    98
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yarış oyunu Project Cars GO, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
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    Yayıncılığını Gamevil'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Slightly Mad Studios'un yaptığı popüler yarış oyunu serisinin mobil versiyonu Project Cars GO yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Mad Max'ten esinlenen rol yapma oyunu Quest 4 Fuel, mobil cihazlar için yayınlandı"

    Oyuna baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken nokta oynanış, zamanlamaya ve tek bir dokunuş üzerine kurulmuş olması. Alışık olduğumuz simülasyon yarış oyunlarının kontrollerinden daha uzak diyebiliriz. Oyun içerisinde arçalarını kişiselleştirebileceğiniz birçok seçenek de bulunuyor. 

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    Oyunda birçok lisanslı araç bulunuyor ve hepsi için kampsamlı bir şekilde araç geliştirme yapılabilecek. 50 farklı araç şu anda erişilebilir durumda. Ayrıca Brands Hatch, Autodromo Nazionale Monza, WeatherTech Raceway ve Laguna Seca dahil olmak üzere toplamda 12 farklı pist bulunuyor.

    Oyunu şuanda App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Oyunun boyutu yaklaşık 1.2 GB. iOS tarafında iOS 12.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Android sürümünde ise cihaza göre değişiyor. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Project CARS G‪O‬ Project CARS G‪O‬ Project CARS G‪O‬ Project CARS G‪O‬ GAMEVIL Inc. Oyunlar Ücretsiz 1.3 GB

    Project CARS GO Project CARS GO Project CARS GO Project CARS GO GAMEVIL Yarış Ücretsiz 912M



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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