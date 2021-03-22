Mad Max'ten esinlenen rol yapma oyunu Quest 4 Fuel, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını Rocking Innovation SL'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Evil Zeppelin'in yaptığı Mad Max'ten ilham alan rol yapma oyunu Quest 4 Fuel, mobil cihazlar için yayınlandı.

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Oyuncular, bir grup savaşçıyı bir araya getirecek ve 5'e 5 savaşlarla düşmanlarını yenmeye çalışacak. Oyun yaklaşık olarak 8 aydır test sürecindeydi ve artık tam sürüme ulaştı. Son eklenen 10 yeni karakter ile birlikte oyunda oynanabilir olan 35 karakter bulunuyor.

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Oyunda Hikaye Modu, Yollar, Zorluklar, Arena PvP ve Özel Etkinlikler gibi farklı modlar bulunuyor. Önümüzdeki 2 hafta boyunca oyuna giriş yapacak olan oyuncular 100 adet Arkadius Guaranteed Shards kazanacak.

Oyuna şu anda App Store ve Google Play üzeridnen ücetsiz olarak ulaşabilirsiniz. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Quest 4 Fuel: Arena RP‪G‬ ROCKING INNOVATION SL. Oyunlar Ücretsiz 644.7 MB

Quest 4 Fuel: Arena Idle RPG game auto battles Evil Zeppelin Rol Oyunu Ücretsiz 135M

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