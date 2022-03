Tam Boyutta Gör

Yakın zamanda Dubai'de tamamlanan Museum of the Future(Geleceğin Müzesi), mimari açıdan yenilikçi görüntüsüyle dikkat çekiyor. Cephesi Arap kaligrafisiyle kaplı müze binası, gümüş renginde bir gözün genel şekline sahip. Müzede de ayrıca sütun bulunmuyor.

Yeni bir buz formu keşfedildi 2 gün önce eklendi

Dış panel dörtlü katmana sahip

77 metre yüksekliğiyle müze, 1024 ayrı paslanmaz çelik panelden oluşuyor ve içeriyi aydınlatmak adına harflerin bulunduğu yerlerde cam yer alıyor. Panellerin binanın yapısal çerçevesine yerleştirilmesinin yaklaşık 18 ay sürdüğü belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Museum of the Future tarafından yapılan bir basın açıklamasında: "Binanın karmaşık geometrisi ve akıcı kaligrafisi nedeniyle, her bir ayrı panel benzersizdir. İkisi birbirine benzemez. Kazanan bir formül elde edilmeden önce her bir parçanın çok sayıda prototip tasarlanıp üretilerek ayrı ayrı prefabrike olması ve üretilmesi gerekiyordu. Her bir panel, otomatik robotik kollar kullanılarak üretildi. Her panel dört katmandan oluşuyor ve 16 aşamalı karmaşık bir işlemden sonra oluşturuldu. Her paneli oluşturmak için gereken hassasiyet ve odaklanma, günde yalnızca birkaç tane üretilebileceği anlamına geliyordu." ifadeleri yer aldı.

Tam Boyutta Gör

Yedi katlı yapıya sahip Museum of the Future, toplamda 30 bin m2 alan sunuyor. Bir etkinlik alanına, sağlıklı yaşam alanına, hediyelik eşya dükkanına ve restorana ev sahipliği yapan müzede, kullanılacak enerjinin bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Yedi katlı Museum of the Future, sütunsuz bir yapıya sahip