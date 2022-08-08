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Ülkemizde online yemek siparişinin yaygınlaşmasında en büyük rol sahibi Yemeksepeti, farklı teslimat yöntemlerini kullanıma sunuyor. Daha önce yapay zekalı robotla teslimata başlayan Yemeksepeti şimdi de Jet Ski ile teslimat özelliğini kullanıma sundu. Projenin ilk adımı olarak Muğla’da Marmaris Koyu’nda teslimata başlandı.

Marmaris Koyu yakınında anlaşmalı restoranlardaki yiyecek ve içecekler, Marmaris koylarındaki teknelere Yemeksepeti jet ski'leri ile teslim ediliyor. Marmaris, Adaköy, Keçi Adası, Bedir Adası ve Karga Adası koylarına Yemeksepeti Jet Ski'leri ile teslimat yapılacak. Teknelerin adres tanımlaması ise GPS konumuna göre uygulama tarafından algılanacak.

Yemeksepeti YEBO ile otonom teslimatlar Mayıs'ta başlıyor 3 ay önce eklendi

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Yemeksepeti jet ski’leri yaz sezonu boyunca Marmaris Koyu’nda hizmet sunacak. Yemeksepeti, yenilikçi teslimat çözümlerine daha önce de otonom teslimat robotlarını eklemişti. İstanbul İstanbul Caddebostan’da Yemekesepeti YEBO adı verilen dört tekerlekli otonom araçlar ile teslimat yapılıyor.

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Yemeksepeti jet ski ile yemek teslimatına başladı