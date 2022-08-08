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    Yemeksepeti jet ski ile yemek teslimatına başladı

    Daha önce Yemeksepeti YEBO ile otonom teslimata başlayan Yemeksepeti bu defa jet ski ile teknelere yiyecek ve içecek teslimatına başladı.                             
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    Yemeksepeti jet ski ile yemek teslimatına başladı
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    Ülkemizde online yemek siparişinin yaygınlaşmasında en büyük rol sahibi Yemeksepeti, farklı teslimat yöntemlerini kullanıma sunuyor. Daha önce yapay zekalı robotla teslimata başlayan Yemeksepeti şimdi de Jet Ski ile teslimat özelliğini kullanıma sundu. Projenin ilk adımı olarak Muğla’da Marmaris Koyu’nda teslimata başlandı.

    Marmaris Koyu yakınında anlaşmalı restoranlardaki yiyecek ve içecekler, Marmaris koylarındaki teknelere Yemeksepeti jet ski'leri ile teslim ediliyor. Marmaris, Adaköy, Keçi Adası, Bedir Adası ve Karga Adası koylarına Yemeksepeti Jet Ski'leri ile teslimat yapılacak. Teknelerin adres tanımlaması ise GPS konumuna göre uygulama tarafından algılanacak.

    Yemeksepeti jet ski ile yemek teslimatına başladı
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    Yemeksepeti jet ski’leri yaz sezonu boyunca Marmaris Koyu’nda hizmet sunacak. Yemeksepeti, yenilikçi teslimat çözümlerine daha önce de otonom teslimat robotlarını eklemişti. İstanbul İstanbul Caddebostan’da Yemekesepeti YEBO adı verilen dört tekerlekli otonom araçlar ile teslimat yapılıyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 6 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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