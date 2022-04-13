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    Yemeksepeti, YEBO ile otonom teslimata başlıyor

    Yemeksepeti, yerli girişim Delivers.ai iş birliği ile geliştirilen Yemeksepeti YEBO hizmetini tanıttı. YEBO ile otonom teslimatlar Mayıs itibarıyla İstanbul'da başlıyor.        
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    Yemeksepeti YEBO ile otonom teslimatlar Mayıs'ta başlıyor
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    Yemeksepeti yeni hizmeti YEBO’yu (Yemek Robot) duyurdu.YEBO ile elektrikli ve otonom robot araçlarla yemek teslimatı başlıyor.

    YEBO için yerli girişim Delivers.ai ile iş birliği yapıldı. Şirketin otonom araçları ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak paketler müşterilere ulaştırılacak. YEBO ilk olarak İstanbul Caddebostan’da hizmet verecek.



    Caddebostan’da sipariş veren bazı müşterilere test amacıyla YEBO seçeneği sunulmaya başlandı. Yemeksepeti ekibi, bölgedeki sipariş veren kullanıcılara YEBO’yu deneyimleme seçeneğini teklif ediyor. Yemeksepeti’nin otonom gönderim teklifini kabul eden kullanıcılara e-posta üzerinden bir kod gönderiliyor. Eş zamanlı olarak YEBO, ilgili restorandan aldığı siparişi kullanıcı adresine götürüyor. Kullanıcı, YEBO üzerindeki sisteme kodu girerek siparişine hızla ve güvenle ulaşıyor.

    Yemekleri sıcak tutuyor

    Şirketten yapılan açıklamaya göre YEBO’ların haznesi özel malzemeler ile tasarlandığı için yemek sıcaklığını uygun seviyede tutmayı sağlıyor. Değiştirilebilir batarya sistemi sayesinde aracın şarj olmasını beklemeden yalnızca bataryayı değiştirerek operasyonların kesintisiz sürmesini sağlıyor. 15 cm yüksekliğe kadarki kaldırımları tırmanabiliyor. Tamamen otonom olarak hareket eden YEBO’lar ihtiyaç duyulduğu zaman uzaktan manuel olarak kontrol edilebiliyor.

    Yemeksepeti YEBO, 5 Mayıs 2022’den itibaren İstanbul Caddebostan’da hizmet verecek. Zamanla Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılacak.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 5 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 6 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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