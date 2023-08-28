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    Yemeksepeti yaya kuryeler ile hizmet verecek

    Yemeksepeti, motosiklet ile teslimat hizmetine ek olarak Yaya Kurye hizmetini başlatıyor. 1 km'nin altındaki siparişler, Yaya Kuryeler tarafından yürüyerek teslim edilecek.
    Yemeksepeti yaya kuryeler ile hizmet verecek Tam Boyutta Gör
    Yemeksepeti, yeni kurye hizmetini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Yemeksepeti, yoğun bölgelerde 1 km’nin altındaki mesafedeki siparişleri yaya kuryeler ile teslim edecek. Yaya Kurye teslimat hizmeti ile yoğun saatlerde bölgesel gecikmelerin azaltılması ve teslim sürelerinin kısalmasını hedefliyor.

    Avrupa’da yoğun şekilde kullanılan yaya kuryeler, çevre dostu bir teslimat seçeneği olarak öne çıkıyor. Ayrıca ehliyet ve araç sahibi olmayanların da kuryelik yapabilmesine imkan tanıyor. Esnek çalışma ve part-time çalışma modeline uygun olması sayesinde özellikle üniversite öğrencileri için yatırım maliyeti gerekmeyen yeni bir iş modeli olacak.

    Yaya Kurye, ilk etapta İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Isparta, Muğla ve Balıkesir'de uygulanacak. Bugün itibarıyla belirli bölgelerde hizmet vermeye başladı.

    Bisiklet ile teslimat geliyor

    Yemeksepeti’den yapılan açıklamada şirketin çevreci girişimlerine vurgu yapılarak yakın zamanda bisiklet ve elektrikli motosiklet ile teslimat hizmetinin kullanıma sunulacağı ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada, “Yemeksepeti kullanıcılarına karbon salımı olmayan teslimatlar sağlarken, hizmet standartlarını ve opsiyonlarını daha üst seviyelere taşıyacak olan Yaya Kurye modeli, aynı zamanda Yemeksepeti’nin lojistik ağını genişletme hedeflerine de destek olacak. Karbon salımı yapmadan hizmet vererek Yemeksepeti’nin karbon ayak izi hedeflerine katkıda bulunacak olan bu çevreci teslimat girişiminin yanı sıra elektrikli motorsiklet ve bisikletin de teslimat araçlarına eklenmesiyle daha yeşil bir lojistik ağ hedefleniyor.” ifadeleri kullanıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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