Tam Boyutta Gör Yemeksepeti, yeni kurye hizmetini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Yemeksepeti, yoğun bölgelerde 1 km’nin altındaki mesafedeki siparişleri yaya kuryeler ile teslim edecek. Yaya Kurye teslimat hizmeti ile yoğun saatlerde bölgesel gecikmelerin azaltılması ve teslim sürelerinin kısalmasını hedefliyor.

Avrupa’da yoğun şekilde kullanılan yaya kuryeler, çevre dostu bir teslimat seçeneği olarak öne çıkıyor. Ayrıca ehliyet ve araç sahibi olmayanların da kuryelik yapabilmesine imkan tanıyor. Esnek çalışma ve part-time çalışma modeline uygun olması sayesinde özellikle üniversite öğrencileri için yatırım maliyeti gerekmeyen yeni bir iş modeli olacak.

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Yaya Kurye, ilk etapta İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Isparta, Muğla ve Balıkesir'de uygulanacak. Bugün itibarıyla belirli bölgelerde hizmet vermeye başladı.

Bisiklet ile teslimat geliyor

Yemeksepeti’den yapılan açıklamada şirketin çevreci girişimlerine vurgu yapılarak yakın zamanda bisiklet ve elektrikli motosiklet ile teslimat hizmetinin kullanıma sunulacağı ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada, “Yemeksepeti kullanıcılarına karbon salımı olmayan teslimatlar sağlarken, hizmet standartlarını ve opsiyonlarını daha üst seviyelere taşıyacak olan Yaya Kurye modeli, aynı zamanda Yemeksepeti’nin lojistik ağını genişletme hedeflerine de destek olacak. Karbon salımı yapmadan hizmet vererek Yemeksepeti’nin karbon ayak izi hedeflerine katkıda bulunacak olan bu çevreci teslimat girişiminin yanı sıra elektrikli motorsiklet ve bisikletin de teslimat araçlarına eklenmesiyle daha yeşil bir lojistik ağ hedefleniyor.” ifadeleri kullanıldı.

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Yemeksepeti yaya kuryeler ile hizmet verecek