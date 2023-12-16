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    Twitch 'sanatsal çıplaklığa' izin veren politikayı iptal etti

    Twitch, bir süre önce platformu kullananlar tarafından eleştirilen bir “sanatsal çıplaklık” politikasını devreye almıştı. Gelen tepkilerden sonra Twitch, bu politikanın geri çekildiğini duyurdu.

    Twitch 'sanatsal çıplaklığa' izin veren politikayı iptal etti Tam Boyutta Gör

    Twitch, etiketlendiği sürece kullanıcıların bazı cinsel içerik yayınlamasına izin veren politika güncellemesini hızla geri aldı. Şirket yaptığı bir başka güncellemede, yayın platformunda gerçek ya da kurgusal çıplaklık tasvirlerine izin vermeyeceğini açıkladı. Twitch, kullanıcılara "sanatsal çıplaklık" yayınlamaları için yeşil ışık yaktıktan sonra, bazı yayıncıların politikayı ihlal eden içerikler oluşturduklarını da belirtiyor.

    Twitch geri adım attı

    Twitch, yaptığı açıklamada “Bu değişiklikle çok ileri gittiğimize karar verdik” ifadelerini kullandı. İlk kararın büyük bir kısmı sanatsal çıplaklığın "dijital tasvirine" izin vermek olsa da Twitch, gerçekçi görüntüler geliştirmek için yapay zeka kullanılabildiğinde ve dijital olarak üretilen ile gerçek fotoğraf arasında ayrım yapmanın zor olabileceği durumlarda cinsel içeriğin dijital tasvirlerinin bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı.

    Site üzerinden cinsel istismar ve tutarsız moderasyon politikaları konusu, canlı yayın platformu için süregelen bir sorun olmaya devam ediyor. Hatta şirket 2020 yılında, sitenin moderasyon uygulamalarıyla ilgili kötü şöhretiyle mücadele etmek amacıyla bir Güvenlik Danışma Konseyini kurmuştu. Ek olarak platform geçtiğimin günlerde düzenlenen TwitchCon'da uygunsuz içeriği yayın sohbetlerinden uzak tutmayı amaçlayan yeni moderasyon önlemlerini tanıtmıştı. Twitch'in cinsel içerikli yayınlar konusundaki ileri geri tutumu ise platformda içerik üretenler tarafından da eleştiriliyor. Zira sınırların tam çizilmemiş olması haksız yasaklanmalara sebebiyet verebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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