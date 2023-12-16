Tam Boyutta Gör

Twitch, etiketlendiği sürece kullanıcıların bazı cinsel içerik yayınlamasına izin veren politika güncellemesini hızla geri aldı. Şirket yaptığı bir başka güncellemede, yayın platformunda gerçek ya da kurgusal çıplaklık tasvirlerine izin vermeyeceğini açıkladı. Twitch, kullanıcılara "sanatsal çıplaklık" yayınlamaları için yeşil ışık yaktıktan sonra, bazı yayıncıların politikayı ihlal eden içerikler oluşturduklarını da belirtiyor.

Twitch geri adım attı

Twitch, yaptığı açıklamada “Bu değişiklikle çok ileri gittiğimize karar verdik” ifadelerini kullandı. İlk kararın büyük bir kısmı sanatsal çıplaklığın "dijital tasvirine" izin vermek olsa da Twitch, gerçekçi görüntüler geliştirmek için yapay zeka kullanılabildiğinde ve dijital olarak üretilen ile gerçek fotoğraf arasında ayrım yapmanın zor olabileceği durumlarda cinsel içeriğin dijital tasvirlerinin bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı.

Twitch cinsel içerik politikasını gevşetiyor 2 gün önce eklendi

Site üzerinden cinsel istismar ve tutarsız moderasyon politikaları konusu, canlı yayın platformu için süregelen bir sorun olmaya devam ediyor. Hatta şirket 2020 yılında, sitenin moderasyon uygulamalarıyla ilgili kötü şöhretiyle mücadele etmek amacıyla bir Güvenlik Danışma Konseyini kurmuştu. Ek olarak platform geçtiğimin günlerde düzenlenen TwitchCon'da uygunsuz içeriği yayın sohbetlerinden uzak tutmayı amaçlayan yeni moderasyon önlemlerini tanıtmıştı. Twitch'in cinsel içerikli yayınlar konusundaki ileri geri tutumu ise platformda içerik üretenler tarafından da eleştiriliyor. Zira sınırların tam çizilmemiş olması haksız yasaklanmalara sebebiyet verebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Twitch 'sanatsal çıplaklığa' izin veren politikayı iptal etti