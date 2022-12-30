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    Yemeksepeti ve Getir'de 2022'de en çok sipariş verilen yemekler açıklandı

    Getir ve Yemepsepeti, 2022'de en çok sipariş verilen yemekleri ve tatlıları açıkladı. İki platformda da en çok sipariş verilen yemek "lahmacun" oldu.              
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    Yemeksepeti ve Getir'de en çok sipariş verilen yemekler açıklandı Tam Boyutta Gör
    Online yemek siparişinde lider şirketlerden Getir ve Yemeksepeti, 2022’nin enlerini açıkladı. 2022’de en çok sipariş verilen yemekler açıklandı.

    En çok lahmacun sipariş edildi

    Yemeksepeti ve GetirYemek’te en çok sipariş verilen yemekler sırasıyla lahmacun, tavuk döner dürüm ve adana dürüm oldu. Getir’de en çok sipariş edilen tatlılar sırasıyla fırın sütlaç, kazandibi ve profiterol olurken, Yemeksepeti’de en çok waffle, baklava ve sütlaç sipariş edildi.

    Yemeksepeti’nin paylaştığı verilere göre bu sene 79.879 farklı restoran sipariş teslim etti. Bir kullanıcı 1.080 adet sipariş ile en çok sipariş veren müşteri oldu. Tek seferde 150 lahmacun ve tek seferde 300 midye siparişi de yılın dikkat çeken siparişleri arasında yer aldı. 2022’de tek siparişte en yüksek tutar rekoru ise 7.464 TL olarak gerçekleşti. En yoğun sipariş verilen dönem, akşam saat 17-21 arası olarak belirlendi. Yemeksepeti siparişlerinde bulunan “Yeşili Koruyalım” seçeneğini işaretleyerek, teslimatta plastik çatal, bıçak ve peçete kağıt istemeyenlerin oranı %94’lere çıktı.

    Yemeksepeti ve Getir'de en çok sipariş verilen yemekler açıklandı Tam Boyutta Gör

    GetirYemek verilerine göre 2022’de 19 milyon porsiyon döner, 6,5 milyon porsiyon çiğ köfte sipariş edildi. GetirYemek siparişlerinde ilk beş sırayı İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin paylaştı. İstanbullular Bursalıların 2,5 katı yemek siparişi verdi. GetirYemek’ten İstanbul’da bir yılda sipariş verilen 2,4 milyon adet pizza yan yana konsa, İstanbul’la Marmaris arasındaki 720 kilometrelik yol boyunca uzanırdı.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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