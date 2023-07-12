Oyuncular güvende: Yeni 16 pinli konektörler RTX 4090’lardaki yerini aldı

GeForce RTX 4090 yeni konektörü kullanmaya başladı
Yeni 16 pinli güç (12V-2x6) konektörlerinde dört algılama pininin kısaltılmış olduğu görülüyor. Bu algılama pinleri kablo için watt değerini tanımlıyor. Dolayısıyla kartın ve PSU’nun tam kapasitede güç sağlaması için bu pimlerin doğru bir şekilde ve tam olarak takılması gerekiyor. Bunun yanma sorunlarının önüne geçeceği düşünülüyor. Şimdiye kadar GeForce RTX 4090, 16 pinli konnektör erimesi sorunlarından en çok etkilenen ekran kartı oldu. Muhtemelen eski konnektör, kullanıcı hatası ve ekran kartı tarafından çekilen yüksek watt kombinasyonu bu sorunlara yol açtı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)