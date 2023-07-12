Oyuncular güvende: Yeni 16 pinli konektörler RTX 4090’lardaki yerini aldı

Tam Boyutta Gör GeForce RTX 4090 ile birlikte karşılaştığımız16 pinli (12VHPWR) güç konektörlerinde yanma ve erime gibi donanıma zarar veren sorunlar ortaya çıkmıştı. Görünüşe göre Nvidia, yaklaşık bir hafta önce yenilenen ve 12V-2x6 olarak adlandırılan konektörleri sessizce RTX 4090 kartlarında kullanmaya başlamış.

GeForce RTX 4090 yeni konektörü kullanmaya başladı

Tam Boyutta Gör RTX 4090 kartlarında yaşanan çoğu olay, esasında tam olarak takılamamış olan konektörlerin tam kapasite güç çekmesi ve bu temassızlıktan oluşan aşırı ısınmadan kaynaklanıyordu. Bir süre önce ise PCI-SIG belgelerinde bu konektörün değiştirildiği ve artık 12V-2x6 olarak adlandırıldığını gördük. Hatta Nvidia’nın RTX 4070 ve RTX 4060 Ti ekran kartlarını yeni 16-Pin konnektörlerle gönderdiği de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise firma yeni konektörü amiral gemisinde de kullanmaya başladı.

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Yeni 16 pinli güç (12V-2x6) konektörlerinde dört algılama pininin kısaltılmış olduğu görülüyor. Bu algılama pinleri kablo için watt değerini tanımlıyor. Dolayısıyla kartın ve PSU’nun tam kapasitede güç sağlaması için bu pimlerin doğru bir şekilde ve tam olarak takılması gerekiyor. Bunun yanma sorunlarının önüne geçeceği düşünülüyor. Şimdiye kadar GeForce RTX 4090, 16 pinli konnektör erimesi sorunlarından en çok etkilenen ekran kartı oldu. Muhtemelen eski konnektör, kullanıcı hatası ve ekran kartı tarafından çekilen yüksek watt kombinasyonu bu sorunlara yol açtı.

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Yeni 16 pinli konektörler RTX 4090’lardaki yerini aldı