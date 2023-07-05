Nvidia’nın RTX 4070’te yeni konektörleri kullandığı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce PCI-SIG'in mevcut 12VHPWR konektörü etrafında tasarlanmış yeni bir CEM 5.1 spesifikasyonuna sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Hatırlanacağı üzere 12VHPWR güç konektörleri özellikle RTX 4090 kartlarında yanma ve erime sorunlarına neden olmuştu. Dahili belgelere göre 12VHPWR revize edilerek yeni konnektör standardı 12V-2x6 tasarımı olarak adlandırılacak. Görünüşe göre bu tasarım halihazırda RTX 4070 FE kartlarında kullanılıyor.

RTX 4070'te yeni 12V-2x6 tasarımı kullanıldı

12V-2x6 tasarımı olarak adlandırılan standart, ilk 12VHPWR tasarımlarında karşılaşılan tüm sorunları önlemek için çeşitli küçük değişiklikler ve ATX 3.1 standardıyla uyumluluğu içeriyor. Bu standardın benimsenmesinin biraz vakit alacağı düşünülüyordu. Ancak ortaya çıktı ki Nvidia, geliştirilmiş algılama pinlerine sahip RTX 4070 kartını piyasaya sürdü. RTX 4070 kartlarının çoğunluğu 8 pinli bir tasarıma sahip olsa da MSI Gaming serisi gibi FE tasarımlarında yeni '12V-2×6′ kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yeni konektörlere RTX 4070 FE modelinde daha yakından inceleyen Igor's Lab, konektördeki dört algılama pininin kısaltılmış olduğunu belirtiyor. Bu algılama pinleri kablo için watt değerini tanımlıyor. Kısaltılan pinlerin kullanılma fikri ise oldukça basit, kablo tam olarak takılmadığı sürece yüksek güç modları bu sayede devre dışı bırakılacak. Zaten 12VHPWR güç konektörlerindeki yanma sorununun büyük kısmı tam olarak yerine oturmayan konektörlerden kaynaklanıyordu.

Ekran kartlarını yakan 12VHPWR konektörü değişiyor! 2 gün önce eklendi

Yeni 12V-2x6 güç konektörü 150-300W kartlar için de tasarım özelliklerine sahip olacak, böylece gelecekteki RTX 5050 ve RTX 5060 serisi kartlar da şu anda kullanılan 8 pinli soketler yerine bunu kullanabilecek. Öte yanan resmiyette hem Nvidia hem de MSI yeni 12V-2×6 konektörünü kullandığını doğrulamıyor. Aksine, göstergeler 12VHPWR tasarımına atıfta bulunuyor. Yine de, kanıtlar oldukça açık ve güç konektörü tasarımında bazı bariz değişikliklerin olduğu görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia’nın RTX 4070’te yeni konektörleri kullandığı ortaya çıktı