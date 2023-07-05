Nvidia’nın RTX 4070’te yeni konektörleri kullandığı ortaya çıktı

RTX 4070'te yeni 12V-2x6 tasarımı kullanıldı
12V-2x6 tasarımı olarak adlandırılan standart, ilk 12VHPWR tasarımlarında karşılaşılan tüm sorunları önlemek için çeşitli küçük değişiklikler ve ATX 3.1 standardıyla uyumluluğu içeriyor. Bu standardın benimsenmesinin biraz vakit alacağı düşünülüyordu. Ancak ortaya çıktı ki Nvidia, geliştirilmiş algılama pinlerine sahip RTX 4070 kartını piyasaya sürdü. RTX 4070 kartlarının çoğunluğu 8 pinli bir tasarıma sahip olsa da MSI Gaming serisi gibi FE tasarımlarında yeni '12V-2×6′ kullanılıyor.
Yeni 12V-2x6 güç konektörü 150-300W kartlar için de tasarım özelliklerine sahip olacak, böylece gelecekteki RTX 5050 ve RTX 5060 serisi kartlar da şu anda kullanılan 8 pinli soketler yerine bunu kullanabilecek. Öte yanan resmiyette hem Nvidia hem de MSI yeni 12V-2×6 konektörünü kullandığını doğrulamıyor. Aksine, göstergeler 12VHPWR tasarımına atıfta bulunuyor. Yine de, kanıtlar oldukça açık ve güç konektörü tasarımında bazı bariz değişikliklerin olduğu görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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teskurler super kurye
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