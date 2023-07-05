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    Nvidia’nın RTX 4070’te yeni konektörleri kullandığı ortaya çıktı

    Görünüşe göre Nvidia, GeForce RTX 4070 FE ekran kartlarında, RTX 4090’da yanma sorunlarına neden olan 12VHPWR tasarımı yerine yeni 12V-2x6 güç konektörlerini kullanmayı tercih etti.
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    Nvidia’nın RTX 4070’te yeni konektörleri kullandığı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce PCI-SIG'in mevcut 12VHPWR konektörü etrafında tasarlanmış yeni bir CEM 5.1 spesifikasyonuna sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Hatırlanacağı üzere 12VHPWR güç konektörleri özellikle RTX 4090 kartlarında yanma ve erime sorunlarına neden olmuştu. Dahili belgelere göre 12VHPWR revize edilerek yeni konnektör standardı 12V-2x6 tasarımı olarak adlandırılacak. Görünüşe göre bu tasarım halihazırda RTX 4070 FE kartlarında kullanılıyor.

    RTX 4070'te yeni 12V-2x6 tasarımı kullanıldı

    12V-2x6 tasarımı olarak adlandırılan standart, ilk 12VHPWR tasarımlarında karşılaşılan tüm sorunları önlemek için çeşitli küçük değişiklikler ve ATX 3.1 standardıyla uyumluluğu içeriyor. Bu standardın benimsenmesinin biraz vakit alacağı düşünülüyordu. Ancak ortaya çıktı ki Nvidia, geliştirilmiş algılama pinlerine sahip RTX 4070 kartını piyasaya sürdü. RTX 4070 kartlarının çoğunluğu 8 pinli bir tasarıma sahip olsa da MSI Gaming serisi gibi FE tasarımlarında yeni '12V-2×6′ kullanılıyor.

    Nvidia’nın RTX 4070’te yeni konektörleri kullandığı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bu yeni konektörlere RTX 4070 FE modelinde daha yakından inceleyen Igor's Lab, konektördeki dört algılama pininin kısaltılmış olduğunu belirtiyor. Bu algılama pinleri kablo için watt değerini tanımlıyor. Kısaltılan pinlerin kullanılma fikri ise oldukça basit, kablo tam olarak takılmadığı sürece yüksek güç modları bu sayede devre dışı bırakılacak. Zaten 12VHPWR güç konektörlerindeki yanma sorununun büyük kısmı tam olarak yerine oturmayan konektörlerden kaynaklanıyordu.

    Yeni 12V-2x6 güç konektörü 150-300W kartlar için de tasarım özelliklerine sahip olacak, böylece gelecekteki RTX 5050 ve RTX 5060 serisi kartlar da şu anda kullanılan 8 pinli soketler yerine bunu kullanabilecek. Öte yanan resmiyette hem Nvidia hem de MSI yeni 12V-2×6 konektörünü kullandığını doğrulamıyor. Aksine, göstergeler 12VHPWR tasarımına atıfta bulunuyor. Yine de, kanıtlar oldukça açık ve güç konektörü tasarımında bazı bariz değişikliklerin olduğu görülüyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 4 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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