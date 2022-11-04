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    Yeni 2022 Mercedes GLC SUV Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Tasarımı, teknolojileri ve motor seçenekleri yenilenen 2022 Mercedes-Benz GLC SUV, Türkiye'ye GLC 220 d 4MATIC versiyon ve Edition 1 AMG paketiyle geliyor. İşte yeni GLC'nin fiyatı ve özellikleri:
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    Yeni 2022 Mercedes GLC SUV Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2022 Mercedes-Benz GLC SUV, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle geçtiğimiz Haziran ayında resmi olarak tanıtıldı. O dönemde lüks SUV'un Türkiye'ye bu yılın son çeyreğinde GLC 220 d 4MATIC versiyonuyla geleceği açıklanmıştı.

    Belirtilen dönemde listelere giriş yapan yeni Mercedes-Benz GLC'nin fiyatı 3.407.500 TL olarak karşımıza çıkıyor. Vergiler hariç liste fiyatı 1.153.458 TL olan modele ülkemizde %150 oranında ÖTV uygulanıyor.

    Yeni Mercedes-Benz GLC, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni GLC SUV, Türkiye'de Edition 1 AMG paketiyle tercih edilebiliyor. Oldukça zengin bir donanım listesine sahip bu versiyonda 20 inç çok kollu titanyum grisi hafif alaşım jantlar kullanılıyor. Digital Light teknolojisine sahip farlar, elektrikli katlanır yan aynalar, karartılmış arka ve arka yan camlar, krom paketi ve panoramik sunroof, yeni GLC'ye dışarıdan bakıldığında dikkat çeken özelliklerden.

    Yeni 2022 Mercedes GLC SUV Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekânda ise Nappa deri kaplı çok fonksiyonlu spor direksiyon simidi, vites kulakçıkları, 12.3 inç dijital gösterge paneli, 11.9 inç multimedya ekranı, MBUX sanal gösterge paneli, Burmester ses sistemi ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu gibi donanımlar görmekteyiz. Yeni GLC'nin 620 litrelik bagaj bölümüne eller serbest şekilde açılıp kapatılabilen elektrikli bagaj kapağıyla ulaşılıyor.

    Bunların dışında üç bölgeli otomatik klima, elektrikli ve hafızalı ön koltuklar, 4 yönlü bel desteği, ön koltuk ısıtma ve havalandırma, 64 renkli ambiyans aydınlatması, USB paketi, aydınlatmalı kapı eşikleri ve krom paketi de yaşam alanında karşımıza çıkan standart özelliklerden.

    Yeni 2022 Mercedes GLC SUV Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2022 Mercedes-Benz GLC'nin güvenlik teknolojileri de aktif fren yardımcısı, aktif şerit takip yardımcısı, adaptif uzun far yardımcısı plus, konsantrasyon kaybı yardımcısı, aktif park yardımcısı, 360 derece kamera sistemi, kör nokta yardımcısı, hold fonksiyonuna sahip hız sabitleyici ve sınırlayıcı gibi donanımlardan oluşuyor. Alçaltılmış spor süspansiyon, havalı süspansiyon sistemi ve arka aks yönlendirme (2,5 derece) sistemi de yeni GLC'nin özellikleri arasında.

    Türkiye'de satılacak GLC 220 d 4MATIC'in teknik verileri şöyle:

    • Hacim: 1.993 cc
    • Güç : 197 HP - 3.600 dev/dak
    • Ek güç (boost etkisi): 23 HP
    • Maksimum tork: 440 Nm - 1.800 - 2.800 dev/dak
    • Ek tork (boost etkisi): 200 Nm
    • Karma yakıt tüketimi: 5,9-5,2 lt/100km
    • 0-100 km/s: 8 saniye
    • Maksimum hız: 219 km/s

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 5 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 20 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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