Yeni 2022 Mercedes GLC SUV Türkiye fiyatı ve özellikleri

- Yeni Mercedes-Benz GLC, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Türkiye'de satılacak GLC 220 d 4MATIC'in teknik verileri şöyle:
- Yorumlar
Belirtilen dönemde listelere giriş yapan yeni Mercedes-Benz GLC'nin fiyatı 3.407.500 TL olarak karşımıza çıkıyor. Vergiler hariç liste fiyatı 1.153.458 TL olan modele ülkemizde %150 oranında ÖTV uygulanıyor.
Yeni Mercedes-Benz GLC, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni GLC SUV, Türkiye'de Edition 1 AMG paketiyle tercih edilebiliyor. Oldukça zengin bir donanım listesine sahip bu versiyonda 20 inç çok kollu titanyum grisi hafif alaşım jantlar kullanılıyor. Digital Light teknolojisine sahip farlar, elektrikli katlanır yan aynalar, karartılmış arka ve arka yan camlar, krom paketi ve panoramik sunroof, yeni GLC'ye dışarıdan bakıldığında dikkat çeken özelliklerden.
Bunların dışında üç bölgeli otomatik klima, elektrikli ve hafızalı ön koltuklar, 4 yönlü bel desteği, ön koltuk ısıtma ve havalandırma, 64 renkli ambiyans aydınlatması, USB paketi, aydınlatmalı kapı eşikleri ve krom paketi de yaşam alanında karşımıza çıkan standart özelliklerden.
Türkiye'de satılacak GLC 220 d 4MATIC'in teknik verileri şöyle:
- Hacim: 1.993 cc
- Güç : 197 HP - 3.600 dev/dak
- Ek güç (boost etkisi): 23 HP
- Maksimum tork: 440 Nm - 1.800 - 2.800 dev/dak
- Ek tork (boost etkisi): 200 Nm
- Karma yakıt tüketimi: 5,9-5,2 lt/100km
- 0-100 km/s: 8 saniye
- Maksimum hız: 219 km/s
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence