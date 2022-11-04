Subaru Forester Xclusive Black Edition Aralık ayından itibaren Türkiye'de

- Yeni Nesil EyeSight (4. Nesil) ile gelen yeni özellikler:
- Otonom Acil Manevra Desteği
- Acil Durum Şeritte Kalma Asistanı
- Şerit İhlal Koruması
- Şerit Ortalama Fonksiyonu
- Yorumlar
Xclusive Black’te ön ızgara, ön sis farı kapakları, ön ve arka tampon alt korumaları, marşpiye korumaları, kapı çerçeveleri, ayna kapakları, tavan rayları, köpekbalığı anten, 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve bagaj üstü yazıları siyah renge sahip. Prestij unsurunu daha da vurgulayan Forester Xclusive Black, sedefli inci beyazı, zümrüt yeşili, buz gri, manyetik gri ve kristal siyah renklerde satışa sunulacak.
Subaru Forester 2021 yılında yenilenmiş ve dış görünümündeki değişikliklere ek olarak teknolojik anlamda da önemli iyileştirmelere kavuşmuştu. Forester’da yer alan geliştirilmiş 4. nesil EyeSight sisteminde EyeSight kameraları artık ön cama entegre edilmiş durumda. Böylece kameraların algılama açıları neredeyse iki katı kadar genişlemiş oldu. Ayrıca virajlarda ve kavşaklardaki Çarpışma Öncesi Frenleme performansı artırıldı.
Yeni Nesil EyeSight (4. Nesil) ile gelen yeni özellikler:
Otonom Acil Manevra Desteği
Kazadan kaçınmak için kullanılan sistemlerin en yeni sürümlerinden bir tanesi olan bu yardımcı, son anda ortaya çıkan ve çarpışma önleyici frenlemenin dahi yeterli olmadığı durumlarda, stereo kameralar ve arka radarları kullanarak etrafı tarıyor ve eğer yan şeritte yeterli ve güvenli alan varsa direksiyona müdahale ederek sürücünün aracı çarpışmadan kaçırmasına yardımcı oluyor.
Acil Durum Şeritte Kalma Asistanı
Şerit İhlal Koruması
Yeni kullanılmaya başlanan geniş açılı stereo kameralar sayesinde şerit takip sistemi bir adım daha ileri giderek artık sadece şerit çizgilerini değil asfaltın bittiği yeri de görebiliyor ve gerekli uyarıları ya da düzeltmeleri yapabiliyor. Bunun açılımı, Subaru Forester’ın sadece şeritlerin net bir şekilde göründüğü bakımlı yollarda değil, şeritlerin olmadığı kırsal yollarda bile yolun bittiği yeri algılayabilmesi. Bu da Subaru müşterilerinin araçlarıyla her yere gidebilme felsefesini destekliyor.
Şerit Ortalama Fonksiyonu
Otonom sürüşe en yakın hisleri sağlamak için Subaru Forester, artık şeritleri aşmayı engellemenin yanında kendisini şeritlerin ortasında da konumlandırabiliyor. Sistem adaptif hız sabitleme sistemiyle birlikte çalışarak hem öndeki aracı hem de şeritleri algılayarak şeridi ortalıyor ve özellikle uzun ve monoton şehirlerarası otoban sürüşleri sırasında sürücünün yükünü büyük ölçüde hafifletiyor. Bu geliştirmeleri sürücüsüz araca doğru giden yolda bir başka yeni önemli bir adım olarak görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence