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    Yeni 2022 Skoda Fabia'nın Türkiye fiyatı belli oldu

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni Skoda Fabia, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. MQB A0 platformuna geçiş yapan yeni Fabia'nın fiyat listesini haberimizde bulabilirsiniz.
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    Yeni 2022 Skoda Fabia'nın Türkiye fiyatı belli oldu
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    Merakla beklenen yeni 2022 Skoda Fabia nihayet fiyat listelerindeki yerini aldı. Yeni Fabia Türkiye fiyatı 379.900 TL'den başlıyor.

    Yeni Skoda Fabia'nın kaputu altında 1.0 litre TSI üç silindirli turbo üniteye yer verilmiş. Giriş seviyesinde 95 PS güç ve 175 Nm tork üreten motor, Elite donanım seviyesi ve manuel şanzımanla kombine edilmiş. Diğer seçenek ise 110 PS güç ve 200 Nm tork üretiyor. DSG şanzımanla kombine edilen bu motor Elite veya Premium donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor.

    Yeni 2022 Skoda Fabia fiyat listesi
    Model Versiyon Fiyat
    Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 379.900 TL
    Yeni Fabia 1.0 TSI 110 PS DSG Elite 427.400 TL
    Yeni Fabia 1.0 TSI 110 PS DSG Premium 459.900 TL

    Yeni 2022 Skoda Fabia'nın Türkiye fiyatı belli oldu
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    Kompakt modelin donanım detayları henüz belli değil ancak yakında eklenecektir. Onun hemen öncesinde yeni Fabia'nın MQB-A0 platformu üzerine inşa edildiğini belirtelim. Bu da otomobilin ölçülerinde değişime neden olmuş. Yeni Fabia, selefine göre 110 mm uzamış ve 48 mm genişlemiş. Aks mesafesi de 94 mm artan modelin yüksekliğiyse 7 mm azalmış.

    Hava sürtünme katsayısı 0.32'den 0.28'e çekilen 2022 Skoda Fabia'nın yaşam alanı genişlemiş. Bagaj hacmi de 50 litre artışla 380 litreye ulaşmış. Bu alan koltuklar yatırıldığında 1190 litreye kadar çıkıyor. Otomobilin iç mekanında donanım seviyesine göre 3,5 inç gösterge bilgi ekranı veya 10,2 inç tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor. Konsolun merkezinde ise 6.8 inç veya 9.2 inç'lik multimedya ekranı yer alıyor. 

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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