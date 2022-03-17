Geçen yıldan bu yana kurumsal şirketlere satışı gerçekleşen Citroen Ami, perakende müşterisi ile de buluşmaya hazırlanıyor. İlk etapta bireysel müşteri satışları için mart ayı işaret edilmişti ancak yeni açıklamaya göre Ami, yaz döneminden itibaren perakende satışa çıkacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Ami’yi müşterimize online bir satın alma yolculuğu ile sunmaya hazırlanıyoruz. Müşterilerimiz, bayilerimiz aracılığıyla inceleyip, test etme imkânı bulacakları Ami’yi web sitemiz üzerinden satın alabilecekler. Bayilerimizin de entegre olduğu bu sistemle bir tıkla Ami’ye sahip olunabilecek. Üstelik bu online satın alma yolculuğu sonunda, satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Dört tekerlekli motorlu bisiklet sınıfına giren Citroen Ami'nin otoyol ve köprüleri, İstanbul'daki Avrasya Tüneli'ni kullanması yasak. B1 sınıfı ehliyete sahip 16 yaş ve üzeri kişiler Ami'yi kullanabilecek. Citroen Ami'de 8 beygir güçve 40 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 5.5 kWh’lık lityum iyon batarya bulunuyor. Maksimum hızı 45 km/s ile sınırlanan Ami, tek şarjla 75 kilometre yol kat edebiliyor. Ami'nin azami hıza çıkması 10 saniye sürüyor. Citroen Ami’nin bataryası, standart priz ve elektrik kablosuyla 3 saatte şarj edilebiliyor.

Citroen Ami'nin Türkiye fiyatı hakkında henüz resmi bir bilgi yok. Fransa'daki satış fiyatı ise vergi dahil 7,390 euro'dan başlıyor.

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Citroen Ami'nin perakende satışları yaz döneminde başlayacak