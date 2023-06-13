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    Yeni Fiat 600 crossover, paylaşılan resmi bir videoda ortaya çıktı

    Fiat, coupe-crossover tipi yeni bir model üzerinde çalışıyor. Fiat 600 adı verilen modeli ilk kez mayısta kamuflajsız şekilde görmüştük. Şimdi de markanın kendisi tarafından resmi bir video paylaşıldı
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    Yeni 2024 Fiat 600 crossover'ın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Fiat 600'ün tasarımına baktığımızda, özellikle farların, çıkıntılı burun kısmının ve tampondaki petek stili panjurun elektrikli Fiat 500'den izler taşıdığını görmekteyiz. Videodaki otomobilin gövde rengi beyaz ancak yan aynalar, marşpiyeller, spoyler ve yüzgeç antende kullanılan parlak siyah ile güzel bir kontrast elde edilmiş. Ayrıca yan tarafta yer yer krom süslemeler de görmekteyiz. Arkada ise dikey konumlandırılmış stop lambaları dikkat çekiyor.

    Yeni Fiat 600'ün iç mekânına ilişkin çok fazla görüntü yok. Videoda sadece otomobilin konsol kısmından bir kesit görmekteyiz. Minimalist bir tasarıma sahip olan alanda yuvarlak bir siperliğin içerisine gizlenmiş dijital gösterge paneli karşımıza çıkıyor. Merkezde ise konsola tablet ekran şeklinde tutturulmuş geniş bir dokunmatik multimedya ekranı mevcut.

    Konsolun üst kısmında mavi ambiyans aydınlatmasının görülebildiği alanda, ikaz ışığı gibi bazı fonksiyon düğmeleri ince havalandırma ızgaralarının arasına konumlandırılmış. Alt tarafta ise klima kontrolleri yer alıyor.

    Yeni 2024 Fiat 600 crossover'ın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknik detaylar henüz belli değil ancak gelen haberler B-SUV segmentinde yer alan Fiat 600'ün Jeep Avenger ve Stellantis grubunun diğer benzer boyuttaki araçlarında kullanılan e-CMP2 platformuna işaret ediyor. Bu kapsamda otomobilin tam elektrikli versiyonunda 115 kW güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 400 km'ye kadar sürüş menzili sunan 54 kWsa batarya bulunmasını bekleyebiliriz.

    Ayrıca, Fiat 600'ün tıpkı Avenger gibi bazı pazarlarda benzinli motor seçeneğiyle de satılabileceği belirtiliyor. Bu noktada öne çıkan seçenek ise 100 beygirlik 1.2 litre PureTech motor ile manuel şanzıman kombinasyonu oluyor.

    Fiat 600'ün ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Şimdilik 500 modelinin 65'inci yıl dönümü olan 4 Temmuz tarihi en güçlü tahminler arasında. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 5 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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