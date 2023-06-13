Yeni Fiat 600 crossover, paylaşılan resmi bir videoda ortaya çıktı

Yeni Fiat 600'ün iç mekânına ilişkin çok fazla görüntü yok. Videoda sadece otomobilin konsol kısmından bir kesit görmekteyiz. Minimalist bir tasarıma sahip olan alanda yuvarlak bir siperliğin içerisine gizlenmiş dijital gösterge paneli karşımıza çıkıyor. Merkezde ise konsola tablet ekran şeklinde tutturulmuş geniş bir dokunmatik multimedya ekranı mevcut.
Konsolun üst kısmında mavi ambiyans aydınlatmasının görülebildiği alanda, ikaz ışığı gibi bazı fonksiyon düğmeleri ince havalandırma ızgaralarının arasına konumlandırılmış. Alt tarafta ise klima kontrolleri yer alıyor.
Ayrıca, Fiat 600'ün tıpkı Avenger gibi bazı pazarlarda benzinli motor seçeneğiyle de satılabileceği belirtiliyor. Bu noktada öne çıkan seçenek ise 100 beygirlik 1.2 litre PureTech motor ile manuel şanzıman kombinasyonu oluyor.
Fiat 600'ün ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Şimdilik 500 modelinin 65'inci yıl dönümü olan 4 Temmuz tarihi en güçlü tahminler arasında. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi