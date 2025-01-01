Toyota ve Lexus artık en güvenilir otomobil üreticileri değil: İşte yeni lider

Subaru zirveye çıktı
Araştırma, 2000 ile 2025 yılları arasında üretilmiş 300.000'den fazla araç üzerinde yapılan analizlere dayanıyor. Güvenilirlik puanı; kullanıcı memnuniyeti, güvenlik, beklenen dayanıklılık ve yol testi sonuçlarının bir ortalamasıyla belirleniyor. Subaru'nun başarısının arkasında ise şaşırtıcı bir neden yatıyor: yeni teknolojilere aşırı bağımlılık yerine, mevcut parçaların ve tasarımların istikrarlı bir şekilde kullanılması.
Consumer Reports’un tomobil veri analitiği programı başkanı Steven Elek, Subaru’nun parçalarını birden fazla model yılında kullanmasının, yeni sorunların ortaya çıkma ihtimalini azalttığını belirtti. Araştırmada yer alan altı Subaru modeli, ortalama veya üzeri güvenilirlik puanları aldı. Ancak, Toyota ile iş birliği içinde geliştirilen Subaru Solterra elektrikli aracın düşük performansı, markanın genel puanını etkiledi. Firmanın listedeki tek elektrikli aracı da buydu.
Toyota ve Lexus geriledi
Çalışma, yirmi olası sorun alanını göz önüne alarak 100 puan üzerinden araçları değerlendiriyor. Subaru'nun ortalama güvenilirlik derecesi 100 üzerinden 68 olurken Lexus'un ortalama güvenilirlik puanı 65, Toyota'nın kendisinin ortalama güvenilirlik puanı ise 62 oldu. Toyota Tacoma, Tundra ve tamamen elektrikli bZ4X SUV gibi modeller, ortalamanın altında performans sergiledi.
En güvenilmez otomobil üreticileri ise yine ABD’den çıktı. Jeep (33 puan), GMC (33 puan), Cadillac (27 puan) ve Rivian (14 puan) en düşük puanları alan markalar oldu. Raporda Ford Mustang’in ortalama üstü puan aldığına dikkat çekilirken Tesla Model 3 ve Model Y’nin ise ortalama puan aldığı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: