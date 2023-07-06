İkinci el araç satışında yeni dönem: "İlan kısıtlaması" devri başlıyor

Tam Boyutta Gör "İlan kısıtlaması" olarak da adlandırabileceğimiz yeni düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması yapılamayacak. Söz konusu düzenleme 15 Temmuz'da başlayacak ve 1 Ocak 2024'e kadar sürecek. Bu kısıtlamaya uymayanlara ilan başına 300 bin liraya kadar para cezası uygulanması öngörülüyor.

Düzenlemede yer alan maddelere göre, ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, bu karara aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.

Tam Boyutta Gör Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak.

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Fiyatların sıkça eleştirildiği ikinci el araç ticaretine yönelik düzenlemelerin ele alınması güzel ancak bu noktada kısıtlamanın uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri ortaya çıkıyor. Örneğin; ilandaki fiyatla noterdeki fiyat farklı olursa bunun takibi yapılabilecek mi? Bu düzenleme bayide sıfır muadili olmayan araçlar için nasıl uygulanacak? Markaların liste fiyatlarında yer almayan aksesuar vb. opsiyonların fiyatları nasıl belirlenecek?

Sizler yeni düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu düzenleme ikinci el araçlardaki balon fiyatlara çözüm olabilir mi?

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İkinci el araç satışında "ilan kısıtlaması" devri başlıyor