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    İkinci el araç satışında yeni dönem: "İlan kısıtlaması" devri başlıyor

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bundan iki hafta önce ikinci el araç fiyatlarının bayideki sıfır araç fiyatından yüksek olamayacağını açıklamıştı. Bu konudaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
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    İkinci el araç satışında 'ilan kısıtlaması' devri başlıyor Tam Boyutta Gör
    "İlan kısıtlaması" olarak da adlandırabileceğimiz yeni düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması yapılamayacak. Söz konusu düzenleme 15 Temmuz'da başlayacak ve 1 Ocak 2024'e kadar sürecek. Bu kısıtlamaya uymayanlara ilan başına 300 bin liraya kadar para cezası uygulanması öngörülüyor.

    Düzenlemede yer alan maddelere göre, ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, bu karara aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.

    İkinci el araç satışında 'ilan kısıtlaması' devri başlıyor Tam Boyutta Gör
    Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak.

    Fiyatların sıkça eleştirildiği ikinci el araç ticaretine yönelik düzenlemelerin ele alınması güzel ancak bu noktada kısıtlamanın uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri ortaya çıkıyor. Örneğin; ilandaki fiyatla noterdeki fiyat farklı olursa bunun takibi yapılabilecek mi? Bu düzenleme bayide sıfır muadili olmayan araçlar için nasıl uygulanacak? Markaların liste fiyatlarında yer almayan aksesuar vb. opsiyonların fiyatları nasıl belirlenecek?

    Sizler yeni düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu düzenleme ikinci el araçlardaki balon fiyatlara çözüm olabilir mi?

    İkinci el araç satışında 'ilan kısıtlaması' devri başlıyor Tam Boyutta Gör

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    darkaura 19 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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    Türkiye Haberleri, ikinci el ve
    5 etiket daha ikinci el oto düzenleme resmi gazete Teknoloji Haberleri Yaşam
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