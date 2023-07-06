İkinci el araç satışında yeni dönem: "İlan kısıtlaması" devri başlıyor

Düzenlemede yer alan maddelere göre, ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, bu karara aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.
Fiyatların sıkça eleştirildiği ikinci el araç ticaretine yönelik düzenlemelerin ele alınması güzel ancak bu noktada kısıtlamanın uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri ortaya çıkıyor. Örneğin; ilandaki fiyatla noterdeki fiyat farklı olursa bunun takibi yapılabilecek mi? Bu düzenleme bayide sıfır muadili olmayan araçlar için nasıl uygulanacak? Markaların liste fiyatlarında yer almayan aksesuar vb. opsiyonların fiyatları nasıl belirlenecek?
Sizler yeni düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu düzenleme ikinci el araçlardaki balon fiyatlara çözüm olabilir mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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