Süre uzatıldı peki fiyat değişecek mi? 'Ehliyet yenileme ücreti' açıklaması

- Ehliyet yenileme ücreti değişmedi
- Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?
- Ehliyet yenileme için gerekli belgeler
- Ehliyet yenileme randevusu nereden alınır?
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Ehliyet yenileme ücreti değişmedi
Bu açıklamanın ardından, ehliyet yenileme ücretinde değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Genel Müdürlük bugünkü duyurusuyla bu konuya da açıklık getirdi. Buna göre, 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenileme ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Değiştirme ücreti, 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15 TL olarak devam edecek. Ancak bu ücret eski tip ehliyetini ilk kez yenileyecekler için geçerli. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler, kaybeden veya çaldıranlardan talep edilen ücret toplam 345 TL'ye (280 + 65) denk geliyor.
Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler
- Kişinin mevcut sürücü belgesi
- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu (Aile hekiminden alınabilir)
- 1 adet biyometrik fotoğraf
- Kan grubunu gösteren belge veya yazılı beyan
Ehliyet yenileme randevusu nereden alınır?
Eski tip sürücü belgenizi yenilemek için 'Alo 199', 'Alo 199 Mobil Uygulama' veya 'https://randevu.nvi.gov.tr/' üzerinden randevu oluşturabilirsiniz. Başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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