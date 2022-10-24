Süre uzatıldı peki fiyat değişecek mi? 'Ehliyet yenileme ücreti' açıklaması

Tam Boyutta Gör 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre 31 Aralık 2022'de doluyordu. Geçtiğimiz günlerde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada sürenin uzatıldığı duyuruldu.

Ehliyet yenileme ücreti değişmedi

Bu açıklamanın ardından, ehliyet yenileme ücretinde değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Genel Müdürlük bugünkü duyurusuyla bu konuya da açıklık getirdi. Buna göre, 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenileme ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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Değiştirme ücreti, 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15 TL olarak devam edecek. Ancak bu ücret eski tip ehliyetini ilk kez yenileyecekler için geçerli. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler, kaybeden veya çaldıranlardan talep edilen ücret toplam 345 TL'ye (280 + 65) denk geliyor.

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?

Eski ehliyetler için yenileme süresi, "Ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla" 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatıldı. Böylece ehliyet yenileme süresi için son tarih 31 Aralık 2024 oldu.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler

Kişinin mevcut sürücü belgesi

Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu (Aile hekiminden alınabilir)

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu gösteren belge veya yazılı beyan

Ehliyet yenileme randevusu nereden alınır?

Eski tip sürücü belgenizi yenilemek için 'Alo 199', 'Alo 199 Mobil Uygulama' veya 'https://randevu.nvi.gov.tr/' üzerinden randevu oluşturabilirsiniz. Başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.

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Yeni açıklama geldi: Ehliyet yenileme ücreti değişecek mi?