5 dakikalık şarjla 60 km giden yerli hidrojenli scooter seri üretime hazır

Tam Boyutta Gör Fosil yakıtların çevreye verdiği zarar nedeniyle alternatif enerjili araçlara ilgi artmaya devam ediyor. Uzun zamandır elektrikli araçları piyasada görüyoruz ancak son zamanlarda elektrikli araçlara rakip olarak hidrojenli araçların da gündeme geldiğine şahit oluyoruz. Bir yerli girişim, elektrikli scooterlara rakip olarak hidrojenli scooter üretti.

1,80 liraya 60 km yolculuk

YTÜ Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren HydroBorPEM tarafından geliştirilen yerli hidrojenli scooter, seri ürerime hazır hale geldi. Hebunk ismi verilen scooter, 5 dakikalık şarjla 60 kilometre yol gidebiliyor. Bu da yaklaşık 1,80 liralık maliyetle 60 kilometreyi kat edebildiği anlamına geliyor.

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Hidrojenli scooterın, elektrikli scooterlardaki meşakkatli şarj derdini ortadan kaldırdığına vurgu yapan HydroBorPEM Kurucu Ortağı Erhan Demircioğlu, “Bir yıllık AR-GE çalışmamız neticesinde hidrojenli bir scooter ürettik. Normal elektrikli scooterlerde en büyük problem şarj süresi. 5-8 saat arasında değişen şarj süresi var. Onun dışında yokuş ve engebelerde scooter çıkmıyor ve kullanıcısına kendisini taşıtıyor. Ben de aynı sorunu yaşadım. Bunlar dışında bir problem de menzil... Şarj ettiğiniz batarya ile belirli şeyleri yapabiliyorsunuz. Ondan sonra yeniden şarj etmeniz lazım ki o da çok uzun sürüyor. Şu anda kendi sınıfında, yani elektrikli scooter görünümünde dünyanın ilk hidrojenli scooterini ürettik. Yurt dışında hidrojenli bisiklet ve motosiklet var. Ancak bu scooter sınıfında bir rakibimiz bulunmuyor.” dedi.

Tam Boyutta Gör Yokuşlarda daha iyi performans verdiğini belirten Demircioğlu, “Demircioğlu, scooterin içerisinde bir eğim sensörü bulunduğunu belirterek, "Yazılımsal olarak yokuş çıktığını anladığında motorun özelliklerini ve karakterizasyonlarını en iyi nasıl rahatlatacaksa o performansa geçiyor ve her türlü yokuşu çıkabiliyor. Yani elektrikli scooterde karşılaştığımız uzun şarj süresi, yokuş çıkamama ve düşük menzile sahip olma problemlerini çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hidrojenli scooterın diğer avantajı da batarya ömrü olarak karşımıza çıkıyor. Elektirkli scooterlarda kullanılan lityum iyon bataryalar 5 yıl sonunda büyük performans kaybederken, hidrojen yakıt hücreleri 14 yıllık ömre sahip.

Bir yatırımcının kendilerine gelmesi halinde seri üretime hemen başlayabileceklerini bildiren Demircioğlu, "Scooterimizin şu andaki üretim maliyeti biraz yüksek ancak seri üretime geçtiğinde elektriklilere benzer bir fiyat ortaya çıkacak. Özellikle scooteri geliştirdikten sonra yurt dışında bazı temaslarda bulunduk. Almanya'dan hemen hazır olması halinde 1.000 tane almak isteyen müşterimiz olduğunu gördük." dedi.

Elektrikli araçlara kıyasla daha çevreci

Elektrikli araçların tam olarak çevreci olmadığına değinen Demircioğlu, şu sözleri sarf etti:

“Elektrikli araçları çevrecilik yönünden önemsiyoruz fakat şarj için kullanılan elektrik; fosil yakıt kullanan santrallerden üretiliyor. Dolayısıyla elektrikli araçlar sıfır emisyon hedeflerini tam olarak karşılayamıyor. Ancak hidrojende sadece bir suyu, bir güneş enerjisini kullanarak kartuşları doldurabiliyorsunuz. Araçlarda 600 kilometrelere varan menzillere ulaşabiliyorsunuz. Günün sonunda çevreye sadece su buharı veren ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilebildiği için sıfır emisyon hedefini garantileyen bir kaynak.”

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Yerli hidrojenli scooter seri üretime hazır