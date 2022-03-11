Yeni Acura Integra tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Üç ay önce prototip olarak karşımıza çıkan 2023 Acura Integra kısa süre önce resmi olarak tanıtıldı. Yaza girmeden satışa sunulması planlanan modelin başlangıç fiyatı 30 bin dolar civarında olacak.

Yeni Integra özellikleriyle neler sunuyor?

2023 Acura Integra'nın kaputu altında 200 beygir güç ve 260 Nm tork üreten 1.5 litre turbo dört silindirli ünite bulunuyor. Yeni Integra'da standart olarak sunulan şanzıman CVT ancak A-Spec performans paketini tercih eden müşteriler için 6 ileri manuel şanzıman da listeye ekleniyor. Söz konusu şanzıman, devir yakalama (rev-matching) özelliği ve sınırlı kaydırmalı diferansiyelle birlikte geliyor.

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Performans paketinde ayrıca ön ve arka bölümlerin yanı sıra cam kenarlarında parlak siyah detaylar devreye giriyor. Küçük bir bagaj üstü spoyler, Shark Gray rengiyle tamamlanan 18 inç jantlar, LED sis lambaları, paslanmaz çelik pedal seti, kırmızı gösterge iğneleri ve döşemede kontrast oluşturan dikişler de yine bu paketle birlikte gelen özelliklerden.

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Integra'da 10.2 inç dijital gösterge paneli ve 7 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak geliyor. Tüm modellerde üç farklı renk seçeneğine sahip sentetik deri döşeme bulunuyor. Koltuk ısıtma ve 8 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğuna sahip 2023 Acura Integra'da çarpışma hafifletme freni, trafiş işareti algılama, adaptif hız sabitleyici, şeritte kalma asistanı, kör nokta uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısı gibi standart özellikler bulunuyor. CVT şanzımanlı modellerde trafik sıkışıklığı asistanı da mevcut.

Integra'da A-Spec'e teknoloji paketini de ekleyen müşteriler daha fazla özelliğe sahip olabiliyor. Konfor, Normal ve Sport modlarına sahip adaptif amortisörler bu özelliklerden yalnızca bir tanesi. Ayrıca sürücünün direksiyon, gaz ve süspansiyon ayarlarını ayrı ayrı yapabileceği Individual modu da mevcut. Teknoloji paketinde multimedya ekranı 9 inç'e yükseliyor ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği kazanıyor. Bu modellerde ayrıca 5.3 inç head-up display de bulunuyor.

Teknoloji paketinde 16 hoparlörlü ses sistemi, üç tane Type C USB girişi, kablosuz şarj ünitesi, ön-arka park sensörleri ve düşük hız fren kontrolü gibi özellikler de yer alıyor.

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