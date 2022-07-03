Yeni çözünebilir implant, ilaçlara gerek kalmadan ağrıları kesebiliyor

- Çözünebilir implant, farelerde başarılı sonuç verdi
- İmplant birkaç hafta içinde vücut içinde çözünüyor
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Fiziksel ağrılar, modern dünyada eskisi kadar problem oluşturmasa da birçok insan kronik ağrıları sebebiyle acı içinde yaşıyor. Bu doğrultuda ağrı kesicilere yönelik araştırmalar devam ediyor. Northwestern Üniversitesi’nin yeni araştırması, ilaçlara gerek kalmadan ağrı kesmeyi sağlıyor.
Çözünebilir implant, farelerde başarılı sonuç verdi
Northwestern Üniversitesi’nden Profesör John A. Roger’ın liderlik ettiği araştırma takımı, yeni bir implant icat etti. Çözünebilir implant, sinirleri soğutarak ağrıların azalmasını sağlıyor. Takımın geliştirdiği prototip implant, farelerde olumlu sonuç verdi.
Geri dönüşüm destekli ve biyolojik olarak uyumlu elastomer ile üretilen implant, 5mm kalınlığı ile dikkat çekiyor. Protezin bir ucu ameliyat ile susturulması gereken periferik sinirin etrafına sarılırken diğer vücudun dışında bulunan pompaya bağlanıyor. Ağrının hissedilmesi durumunda implant pompası, ağrının hissedildiği bölgeye nitrojen gazı ve perfloropentan soğutucu pompalıyor. Nitojen gazı bir kanaldan pompalanırken sıvı soğutucu başka bir kanaldan geliyor. Nitrojen gazı, soğutucu sıvının hızlıca buharlaşmasını sağlıyor ve ağrının hissedildiği bölgedeki sinirleri soğutarak hissedilen acıyı azaltıyor.
İmplant birkaç hafta içinde vücut içinde çözünüyor
Sinirlerin fazla soğutulması durumunda kalıcı hasar görebileceği için implant, sıcaklık sensörü ile sinirin sürekli olarak derecesini ölçüyor. Protez, ameliyat sonrası ağrıların azalması için ve kalıcı olarak kullanmak için tasarlanmış. İmplantın üretildiği maddeler sayesinde implant, ikinci bir operasyona gerek kalmadan kendi kendine vücut içinde çözünüyor. Böylece implant, yerleştirilmesinden birkaç hafta sonra kendi kendine kayboluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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