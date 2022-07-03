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    Yeni çözünebilir implant, ilaçlara gerek kalmadan ağrıları kesebiliyor

    Modern dünyada fiziksel ağrılar eskisi kadar problem olmasa da ağrı kesiciler için yapılan araştırmalar devam ediyor. Yeni protez, ilaçlara gerek kalmadan ağrıları kesebiliyor.
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    Yeni ağrı kesici implantı ile ilaçlara gerek kalmıyor
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    Fiziksel ağrılar, modern dünyada eskisi kadar problem oluşturmasa da birçok insan kronik ağrıları sebebiyle acı içinde yaşıyor. Bu doğrultuda ağrı kesicilere yönelik araştırmalar devam ediyor. Northwestern Üniversitesi’nin yeni araştırması, ilaçlara gerek kalmadan ağrı kesmeyi sağlıyor.

    Çözünebilir implant, farelerde başarılı sonuç verdi

    Northwestern Üniversitesi’nden Profesör John A. Roger’ın liderlik ettiği araştırma takımı, yeni bir implant icat etti. Çözünebilir implant, sinirleri soğutarak ağrıların azalmasını sağlıyor. Takımın geliştirdiği prototip implant, farelerde olumlu sonuç verdi.

    Yeni ağrı kesici implantı ile ilaçlara gerek kalmıyor
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    Geri dönüşüm destekli ve biyolojik olarak uyumlu elastomer ile üretilen implant, 5mm kalınlığı ile dikkat çekiyor. Protezin bir ucu ameliyat ile susturulması gereken periferik sinirin etrafına sarılırken diğer vücudun dışında bulunan pompaya bağlanıyor. Ağrının hissedilmesi durumunda implant pompası, ağrının hissedildiği bölgeye nitrojen gazı ve perfloropentan soğutucu pompalıyor. Nitojen gazı bir kanaldan pompalanırken sıvı soğutucu başka bir kanaldan geliyor. Nitrojen gazı, soğutucu sıvının hızlıca buharlaşmasını sağlıyor ve ağrının hissedildiği bölgedeki sinirleri soğutarak hissedilen acıyı azaltıyor.

    İmplant birkaç hafta içinde vücut içinde çözünüyor

    Sinirlerin fazla soğutulması durumunda kalıcı hasar görebileceği için implant, sıcaklık sensörü ile sinirin sürekli olarak derecesini ölçüyor. Protez, ameliyat sonrası ağrıların azalması için ve kalıcı olarak kullanmak için tasarlanmış. İmplantın üretildiği maddeler sayesinde implant, ikinci bir operasyona gerek kalmadan kendi kendine vücut içinde çözünüyor. Böylece implant, yerleştirilmesinden birkaç hafta sonra kendi kendine kayboluyor.

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