Black Mirror'a adım adım: Akıllı kontakt lensler ilk kez kullanıldı

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Kaliforniya merkezli Mojo Vision, 2015 yılından bu yana akıllı kontakt lensler geliştiriyor. Çalışma prensibi olarak Google Glass’ı temel alan ürün, AR grafikler aracılığıyla günlük işlerinizi kolaylaştırmayı hedefliyor. Şimdi, ilk defa çalışan bir prototip ile nihai ürüne bir adım daha yaklaşıyoruz.

Mojo Vision CEO’su Drew Perkins, bir süre önce AR akıllı lensleri takan ilk kişi oldu. Perkins, yaptığı açıklamada akıllı lensi sadece tek gözüne taktığını ve ürünü birkaç saat deneyimlediğini ifade ediyor. Öte yandan Mojo Vision, her iki göze de akıllı lenslerin takılabilmesi için çalışıyor. Zira gerçek zamanlı 3 boyutlu görsel yapılar için bu önemli. Fakat lensin şimdilik yapabildikleri ise oldukça kısıtlı. Lens mevcut haliyle pusula ve prompter görevi görüyor.

En küçük ve en yoğun ekran deneyimi

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Bununla birlikte lensin kalbinde ise ARM M0 işlemcisi yatıyor. MicroLED tabanlı ekrana sahip olan lens, inç başına 14 bin piksel sunuyor. 1.8 mikron piksel büyüklüğünde (yaklaşık 0,5mm) olan ekranın şimdiye kadar oluşturulmuş en küçük ve en yoğun ekran olduğu ifade ediliyor. Lensin gerekli olan enerji ihtiyacı ise tıbbi mikro piller aracılığıyla gideriliyor. Elbette bunların yanında lens bünyesinde çeşitli sensörler de yer almakta. Bu sensörler sayesinde göz takibi gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Ayrıca sesle kontrol imkanı sunulsa da kullanıcı arayüzünün birincil kontrol yöntemi göz izlemeye dayanıyor.



Her ne kadar bu AR akıllı lens büyük umutlar vadetse de önünde çok uzun bir yol var. Henüz çok konforlu bir yapıda olmaması aşılması gereken büyük bir engel konumunda. Bununla birlikte akıcı bir deneyim sunmak da kullanıcılar için kritik öneme sahip. Perkins’e göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde giyilebilir akıllı lensler hayatımızın bir parçası olacak.

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