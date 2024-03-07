BYD, elektrikli Seagull'ın 9700 dolarlık yeni versiyonunu tanıttı: Yeni bir dönemin başlangıcı

- Elektriklilerin içten yanmalılarla fiyat rekabeti edebildiği yeni dönem
- BYD Seagull EV Honor Edition
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Elektriklilerin içten yanmalılarla fiyat rekabeti edebildiği yeni dönem
Geçen yılın sonlarında Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi haline gelen BYD, ivmesini 2024'e taşıyor. BYD, geçen ay 15.200 dolardan başlayan Qin Plus EV'yi piyasaya sürerek içten yanmalı motorlu araçlarla fiyat savaşı başlattı.
Geçtiğimiz yıl BYD, ilk kez 13.900 doların altında fiyatlandırılan Qin Plus Champion Edition'ı (fişli hibrit) piyasaya sürdü. Birkaç gün sonra BYD, 13.900 dolardan başlayan yeni Dolphin EV Honor'u tanıttı.
Geçen hafta BYD, yeni Tang ve Han modellerinin fiyatlarını düşürerek fiyat savaşını körükledi. Daha sonra bu hafta başında, en çok satan elektrikli SUV'u Yuan Plus'ın fiyatını 16.600 dolara düşürdü.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.