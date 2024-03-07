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    Anlık Bildirim

    BYD, elektrikli Seagull'ın 9700 dolarlık yeni versiyonunu tanıttı: Yeni bir dönemin başlangıcı

    BYD'nin en ucuz elektrikli otomobili artık daha da uygun fiyatlı. BYD Seagull EV Honor Edition, önceki modele göre %5 daha ucuz olan 9.700 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunuldu.
    BYD, elektrikli Seagull'ın 9700 dolarlık yeni versiyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    BYD'nin en ucuz elektrikli otomobili artık daha da uygun fiyatlı. BYD Seagull EV Honor Edition, önceki modele göre %5 daha ucuz olan 9.700 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunuldu.

    Elektriklilerin içten yanmalılarla fiyat rekabeti edebildiği yeni dönem

    Geçen yılın sonlarında Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi haline gelen BYD, ivmesini 2024'e taşıyor. BYD, geçen ay 15.200 dolardan başlayan Qin Plus EV'yi piyasaya sürerek içten yanmalı motorlu araçlarla fiyat savaşı başlattı.

    Geçtiğimiz yıl BYD, ilk kez 13.900 doların altında fiyatlandırılan Qin Plus Champion Edition'ı (fişli hibrit) piyasaya sürdü. Birkaç gün sonra BYD, 13.900 dolardan başlayan yeni Dolphin EV Honor'u tanıttı. 

    Geçen hafta BYD, yeni Tang ve Han modellerinin fiyatlarını düşürerek fiyat savaşını körükledi. Daha sonra bu hafta başında, en çok satan elektrikli SUV'u Yuan Plus'ın fiyatını 16.600 dolara düşürdü.

    BYD Seagull EV Honor Edition

    BYD, elektrikli Seagull'ın 9700 dolarlık yeni versiyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Son olarak BYD, Çarşamba günü Çin'de daha ucuz olan Seagull EV (Honor Edition) modelini 9.700 dolar fiyattan satışa sundu. A segmentinde bulunan yeni Seagull, sırasıyla 305 km ve 405 km CLTC menzili sunan 30,08 kWh ve 38,88 kWh BYD Blade batarya paketlerine sahip. Bataryalar, %30'dan %80'e 30 dakikada çıkabiliyor. Aracın motor gücü ise 75 beygir. Üç donanım seçeneği bulunan otomobilin fiyatı 12.000 dolara kadar çıkıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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