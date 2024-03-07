BYD, elektrikli Seagull'ın 9700 dolarlık yeni versiyonunu tanıttı: Yeni bir dönemin başlangıcı

BYD'nin en ucuz elektrikli otomobili artık daha da uygun fiyatlı. BYD Seagull EV Honor Edition, önceki modele göre %5 daha ucuz olan 9.700 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunuldu.