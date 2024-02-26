Gibi dizisinin 5. sezon yayın tarihi açıklandı

Exxen'in büyük izleyici kitlesine ulaşan komedi dizisi Gibi'nin 5. sezon yayın tarihi duyuruldu. Gibi 5. sezonu 8 Mart'ta başlayacak.

Harry Potter dizisi için tarih verildi 2 gün önce eklendi

Gibi 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

Gibi 5. sezonu 8 Mart'ta başlayacak. Her Cuma yeni bölüm yayınlanacak.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrolde yer aldığı dizinin senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi kaleme alıyor. Komediseverler tarafından beğeniyle takip edilen dizinin replikleri sosyal medyada yaygın şekilde kullanılıyor. Yeni sezonda tıpkı önceki sezonlarda olduğu gibi her bölümün ayrı bir konusu olacak. 5. sezon fragmanı, çeşitli bölümlerden çeşitli sahneler içeriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Gibi dizisi 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Resmi açıklama geldi